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亚洲 | 2013年 10月 10日 星期四 15:40 BJT

亚洲橡胶：尾随沪胶走势下挫逾2%，但油价反弹提供些许支撑

曼谷一交易员称，“TOCOM期胶同上海期胶一起下跌，但午后油价反弹给予支撑。”

上海交投最活跃的1月橡胶合约 跌230元人民币，结算价为每吨20,300元。

布兰特原油期货周四上扬，此前传出利比亚总理被绑架的消息，引发市场对该国石油供应再次受阻的疑虑。

新加坡商品交易所近月11月合约 最新报每公斤227.0美分，跌4.2美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 田建华; 审校 杜明霞)

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