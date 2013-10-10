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亚洲 | 2013年 10月 10日 星期四 15:50 BJT

中国期市：沪金和沪银跌幅居前，美国债务上限忧虑放缓打压避险买需

中国期市主要品种收盘信息：                                  
                                                  
 交易所  品种         合约     最新     涨跌幅%   持仓量(手)
 上期所  沪铜(cu)     1401     51,410     -0.89      217,220 
         黄金(au)     1312     260.70     -1.38      103,048 
         螺纹钢 (rb)  1401      3,597     -0.06    1,461,730 
         橡胶 (ru)    1401     20,300     -1.12      151,872 
 大商所  豆粕 (m)     1401      3,710     -0.93    1,930,596 
         豆油 (y)     1401      7,096      0.57      616,956 
         焦炭 (j)     1401      1,551     -0.39      265,394 
 郑商所  白糖 (sr)    1401      5,231      1.65      597,680 
         棉花 (cf)    1405     18,910      0.32       38,962 
 中金所  沪深300(if)  1310    2,429.0     -0.69       63,468 
                                                  
 
 (发稿 丁琦；审校 黄凯)

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