中国期市：沪金和沪银跌幅居前，美国债务上限忧虑放缓打压避险买需

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月30日
--辉山乳业上周五股价怒泻九成，根据中央结算系统最新显示当日有19间券商合共减少持仓5.9亿股股份，其中减仓最多的是国元证券，达2.16亿股。
中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1401 51,410 -0.89 217,220 黄金(au) 1312 260.70 -1.38 103,048 螺纹钢 (rb) 1401 3,597 -0.06 1,461,730 橡胶 (ru) 1401 20,300 -1.12 151,872 大商所 豆粕 (m) 1401 3,710 -0.93 1,930,596 豆油 (y) 1401 7,096 0.57 616,956 焦炭 (j) 1401 1,551 -0.39 265,394 郑商所 白糖 (sr) 1401 5,231 1.65 597,680 棉花 (cf) 1405 18,910 0.32 38,962 中金所 沪深300(if) 1310 2,429.0 -0.69 63,468 (发稿 丁琦；审校 黄凯)
--辉山乳业上周五股价怒泻九成，根据中央结算系统最新显示当日有19间券商合共减少持仓5.9亿股股份，其中减仓最多的是国元证券，达2.16亿股。
路透新加坡3月30日 - 油价周四持稳，利比亚原油产出下降以及美国汽油库存减少带来支撑，不过美国原油库存增加仍令油市承压。
路透上海3月30日 - 中国股市沪综指周三收跌0.36%。沪深证交所融资融券余额当日增 加0.1亿元人民币；两市两融余额为9,315.1亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 3/29 5,452.9 3,862.2 9,315.1 0.1 3,241.31 3/28 5,446.4 3,868.6 9,315.0 9.3 3,252.95 3/27 5,439.7 3,866.0 9,305.7