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亚洲 | 2013年 10月 10日 星期四 16:15 BJT

金属期市：伦铜微升脱离三周低点，因美国财政僵局有所缓解

“如果你获悉市场重拾信心和叶伦被提名美联储主席的消息，货币刺激政策将持续更长时间的预期，将开始推动市场人气...我认为下周期铜的表现将更好。”

美国总统奥巴马周三提名现任美国联邦储备理事会(美联储)副主席叶伦担任下任联储主席，对她构建共识的技巧表示赞赏，并称需要采取更多措施提振美国就业。 。

0708GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨0.2%报每吨7,114美元，上日曾下跌2%。

铜价周三低见每吨7,087美元，为9月18日以来最低位。

上海期交所1月期铜合约 下滑0.9%，收在每吨51,410美元，之前一度跌至每吨51,260元，为9月18日以来最低。

日本朝着巩固可持续的经济复苏再进一步，8月核心机械订单增幅超预期，为资本支出带来喜人迹象。 来自亚洲的力量支撑了金属需求。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军/洪曦; 审校 于春红)

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