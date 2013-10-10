金属期市：伦铜微升脱离三周低点，因美国财政僵局有所缓解

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月30日
--辉山乳业上周五股价怒泻九成，根据中央结算系统最新显示当日有19间券商合共减少持仓5.9亿股股份，其中减仓最多的是国元证券，达2.16亿股。
“如果你获悉市场重拾信心和叶伦被提名美联储主席的消息，货币刺激政策将持续更长时间的预期，将开始推动市场人气...我认为下周期铜的表现将更好。”
美国总统奥巴马周三提名现任美国联邦储备理事会(美联储)副主席叶伦担任下任联储主席，对她构建共识的技巧表示赞赏，并称需要采取更多措施提振美国就业。 。
0708GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨0.2%报每吨7,114美元，上日曾下跌2%。
铜价周三低见每吨7,087美元，为9月18日以来最低位。
上海期交所1月期铜合约 下滑0.9%，收在每吨51,410美元，之前一度跌至每吨51,260元，为9月18日以来最低。
日本朝着巩固可持续的经济复苏再进一步，8月核心机械订单增幅超预期，为资本支出带来喜人迹象。 来自亚洲的力量支撑了金属需求。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军/洪曦; 审校 于春红)
--辉山乳业上周五股价怒泻九成，根据中央结算系统最新显示当日有19间券商合共减少持仓5.9亿股股份，其中减仓最多的是国元证券，达2.16亿股。
路透新加坡3月30日 - 油价周四持稳，利比亚原油产出下降以及美国汽油库存减少带来支撑，不过美国原油库存增加仍令油市承压。
路透上海3月30日 - 中国股市沪综指周三收跌0.36%。沪深证交所融资融券余额当日增 加0.1亿元人民币；两市两融余额为9,315.1亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 3/29 5,452.9 3,862.2 9,315.1 0.1 3,241.31 3/28 5,446.4 3,868.6 9,315.0 9.3 3,252.95 3/27 5,439.7 3,866.0 9,305.7