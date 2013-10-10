全球金融：欧洲央行和中国人民银行签订货币互换协议

欧洲央行与中国人民银行同意，签署一双边货币互换协议，从彼此买进与回购人民币和欧元。该协议有效期为三年，中国央行向欧洲提供人民币的最大规模是3,500亿人民币，欧洲央行向中国提供欧元的最大规模是450亿欧元。

这次互换协议签署的背景是，中欧双边贸易和投资快速增长，另外也是为了满足确保金融市场稳定的需求。