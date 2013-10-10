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货币新闻 | 2013年 10月 10日 星期四 16:27 BJT

全球金融：欧洲央行和中国人民银行签订货币互换协议

欧洲央行与中国人民银行同意，签署一双边货币互换协议，从彼此买进与回购人民币和欧元。该协议有效期为三年，中国央行向欧洲提供人民币的最大规模是3,500亿人民币，欧洲央行向中国提供欧元的最大规模是450亿欧元。

这次互换协议签署的背景是，中欧双边贸易和投资快速增长，另外也是为了满足确保金融市场稳定的需求。

从欧元体系的角度来看，互换协议旨在作为一项备用流动性工具，同时确保区内银行可持续获得人民币供应。互换协议是在欧元体系层面上设立，并经由欧元区各国家央行，面向欧元体系内的所有交易对手。在适当时候，欧洲央行管理委员将讨论此备用流动性工具的技术实施方式，以及如何传达上述技术方式。(完) (编译 隋芬; 审校 王洋)

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