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货币新闻 | 2013年 10月 10日 星期四 16:17 BJT

香港股市：恒指收低，零售股受莎莎重挫拖累

路透香港10月10日 - 香港股市周四再度收低，但脱离盘中低位，零售股下挫，因此前化妆品零售商莎莎表示在中国黄金周期间的销售情况较预期疲弱。

恒生指数 收低0.4%至22,951.3点，连续两天下跌，恒生国企指数 则跌0.4%。

莎莎 重挫5.9%，该公司称在中国黄金周假期的销售低于预期，因内地旅客选择赴其他地方度假。(完)

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