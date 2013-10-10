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亚洲 | 2013年 10月 10日 星期四 16:09 BJT

中国个股：上汽集团前九月汽车销量379.29万辆，同比增14.75%

路透上海10月10日 - 中国最大汽车公司--上海汽车集团股份有限公司 周四发布产销快报，今年1-9月旗下各家企业共实现汽车销量379.29万辆，同比增长14.75%。

公告并显示，上汽集团9月单月汽车销量为45.67万辆，同比增幅约15.91%。

上汽旗下两大主力乘用车厂中，上海通用9月销售13.74万辆，1-9月累计销售116.07万辆，同比增长13.74%；上海大众9月销量为14.16万辆，前九个月累计销售116.36万辆，同比增22.59%。

上海大众是上汽与德国大众汽车 的合资公司，上海通用汽车是上汽与通用汽车 的合资公司。

今年1-8月上汽集团旗下各家企业共实现汽车销量333.62万辆，同比增长14.59%。

上汽集团周四收报13.77元，跌0.13%，近三个月则累计上涨5.54%。(完)

参看详情,可点选上海证券交易所网站 here (发稿 吴芳; 审校 曾祥进)

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