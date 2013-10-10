路透基点：二秦高速公路张家口管理处寻求18.5亿元人民币十年期融资

路透10月10日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，二秦高速公路张家口管理处正在寻求18.5亿元人民币的十年期融资，以用于二秦高速路的建设。

北京银行任牵头行。张家口市商业银行正在寻求信贷审批，以加入该融资。

该贷款以公路收费权为担保，利率是中国人民银行基准利率的110%，有三年的宽限期，之后再行偿付。

二秦高速是连接内蒙古陆路口岸二连浩特与河北省环渤海港口秦皇岛的快速运输通道。据其网站，张家口管理处负责康保-沽源路段。该路段长127.7公里，工期从2011-2014年。

借款人由张家口市交通管理局监管。（完）