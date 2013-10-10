路透基点：二秦高速公路张家口管理处寻求18.5亿元人民币十年期融资

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月30日
--辉山乳业上周五股价怒泻九成，根据中央结算系统最新显示当日有19间券商合共减少持仓5.9亿股股份，其中减仓最多的是国元证券，达2.16亿股。
路透10月10日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，二秦高速公路张家口管理处正在寻求18.5亿元人民币的十年期融资，以用于二秦高速路的建设。
北京银行任牵头行。张家口市商业银行正在寻求信贷审批，以加入该融资。
该贷款以公路收费权为担保，利率是中国人民银行基准利率的110%，有三年的宽限期，之后再行偿付。
二秦高速是连接内蒙古陆路口岸二连浩特与河北省环渤海港口秦皇岛的快速运输通道。据其网站，张家口管理处负责康保-沽源路段。该路段长127.7公里，工期从2011-2014年。
借款人由张家口市交通管理局监管。（完）
(编译 高琦 审校 隋芬)
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路透新加坡3月30日 - 油价周四持稳，利比亚原油产出下降以及美国汽油库存减少带来支撑，不过美国原油库存增加仍令油市承压。
路透上海3月30日 - 中国股市沪综指周三收跌0.36%。沪深证交所融资融券余额当日增 加0.1亿元人民币；两市两融余额为9,315.1亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 3/29 5,452.9 3,862.2 9,315.1 0.1 3,241.31 3/28 5,446.4 3,868.6 9,315.0 9.3 3,252.95 3/27 5,439.7 3,866.0 9,305.7