欧元债市：德债期货下跌，因迹象显示美国预算谈判取得进展

《全球主要国家债券发行预告》--3月30日-4月6日
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 3/30 意大利 标售中长期债券 3/30 日本 标售两年期公债 4/4 英国 标售票息1-1/4%、2027年到期的公 债 4/4 日本 标售10年期公债 4/4 日本 标售三个月期贴现国库券 4/5 德国 标售五年期联邦债券 4/5 日本 标售六个月期贴现国库券 4/6 日本 标售三个月期贴现国库券
“显然每条或致使市场认为举债上限和预算问题将找出解决方案的消息，都可能打压美国公债和欧元区核心国家的公债。”法国巴黎银行策略 师Patrick Jacq称。
“但风险胃纳事实上还是受到了这些议题的影响，使得债市至今为止还表现得相对强劲。”
Jacq称，若有明确迹象显示美国政坛可望在10月17日的期限前达成协议，那德国10年期公债收益率未来几天可能高至1.90%。
西班牙 和意大利10年期公债收益率 分别持平于4.33%和4.37%。两国的债券周三都顺利发售。
意大利预定周五还要标售最高60亿欧元公债。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
伦敦美债 东京美债
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪 审校 于春红)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 3/30 意大利 标售中长期债券 3/30 日本 标售两年期公债 4/4 英国 标售票息1-1/4%、2027年到期的公 债 4/4 日本 标售10年期公债 4/4 日本 标售三个月期贴现国库券 4/5 德国 标售五年期联邦债券 4/5 日本 标售六个月期贴现国库券 4/6 日本 标售三个月期贴现国库券
路透东京3月30日 - 周四出炉的日本资本流动数据显示，3月25日止 当周外资依然卖超日股。 外资3月25日止当周在日本股市卖超7,543亿日圆，前一周为卖超5,85 3亿日圆。 日本投资者最近一周卖超海外债券1,516亿日圆，前一周为买超1,509 亿日圆。 外资在日本投资(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 3月19日-3月25日 -754.3 -1,923.7 -1,540.7 3月12日-3月18日 -585.3r -596.3r +2,915.8 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 3月19日-3月25日 -294.0 -151.6 -19.0 3月12日-3月18日 -465.1
标售日 发行种类 宣布日 结算日 04/03/2017 13周和26周期国库券 03/30/2017 04/06/2017 04/04/2017 四周期国库券 04/03/2017 04/06/2017 04/10/2017 13周和26周期国库券 04/06/2017 04/13/2017 04/10/2017 三年期公债 04/06/2017 04/17/2017 04/11/2017 10年期公债 04/06/2017 04/17/2017 04/11/2017 四周期国库券 04/10/2017 04/13/2017 04/12/2017 30年期公债