欧元债市：德债期货下跌，因迹象显示美国预算谈判取得进展

“显然每条或致使市场认为举债上限和预算问题将找出解决方案的消息，都可能打压美国公债和欧元区核心国家的公债。”法国巴黎银行策略 师Patrick Jacq称。

“但风险胃纳事实上还是受到了这些议题的影响，使得债市至今为止还表现得相对强劲。”

Jacq称，若有明确迹象显示美国政坛可望在10月17日的期限前达成协议，那德国10年期公债收益率未来几天可能高至1.90%。

西班牙 和意大利10年期公债收益率 分别持平于4.33%和4.37%。两国的债券周三都顺利发售。

意大利预定周五还要标售最高60亿欧元公债。(完)

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