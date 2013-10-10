《中国上海证交所A+B股股价对比表》--10月10日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月30日
--辉山乳业上周五股价怒泻九成，根据中央结算系统最新显示当日有19间券商合共减少持仓5.9亿股股份，其中减仓最多的是国元证券，达2.16亿股。
路透香港10月10日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.1186人民币C NY=CFXS) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价 B股股 A/B股比价 (元) 价(美 元) 仪电电 4.69 0.43 1.78 子 市北高 8.37 0.552 2.48 新 大众交 7.09 0.682 1.70 通 永生投 15.88 1.175 2.21 资 老凤祥 27.88 2.528 1.80 S中纺机 16.91 0.63 4.39 鼎立股 12.16 0.662 3.00 份 氯碱化 7.34 0.463 2.59 工 双钱股 9.91 0.7 2.31 份 海立股 6.84 0.558 2.00 份 浦东金 13.5 1.09 2.02 桥 外高桥 51.91 2.799 3.03 ST联华 18.88 1.253 2.46 锦江投 11.35 0.861 2.15 资 中路股 13.88 0.8 2.84 份 金山开 13.82 0.574 3.94 发 海欣股 8.01 0.541 2.42 份 耀皮玻 6.11 0.507 1.97 璃 大江股 5.6 0.351 2.61 份 上柴股 13.08 0.765 2.79 份 丹化科 8.16 0.629 2.12 技 上海三 9.92 0.864 1.88 毛 友谊股 11.35 1.334 1.39 份 上工申 7.03 0.491 2.34 贝 上海机 16.35 1.437 1.86 电 宝信软 28.35 1.768 2.62 件 上海物 14.19 0.709 3.27 贸 自仪股 7.01 0.576 1.99 份 上海普 10.35 0.615 2.75 天 陆家嘴 23.08 1.666 2.26 华新水 12.2 1.396 1.43 泥 锦江股 15.58 1.487 1.71 份 鄂尔多 6.8 0.867 1.28 斯 华电能 2.54 0.302 1.37 源 SST天海 5.94 0.338 2.87 大名城 5.6 0.422 2.17 东方通 6.39 0.499 2.09 信 黄山旅 10.71 1.225 1.43 游 开开实 10.52 0.712 2.41 业 海南航 2.03 0.409 0.81 空 ST轻骑 3.69 0.307 1.96 振华重 3.56 0.425 1.37 工 锦州港 4.1 0.404 1.66 九龙山 3.41 0.332 1.68 凌云股 6.73 0.567 1.94 份 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 赵红梅；审校 曾祥进)
--辉山乳业上周五股价怒泻九成，根据中央结算系统最新显示当日有19间券商合共减少持仓5.9亿股股份，其中减仓最多的是国元证券，达2.16亿股。
路透新加坡3月30日 - 油价周四持稳，利比亚原油产出下降以及美国汽油库存减少带来支撑，不过美国原油库存增加仍令油市承压。
路透上海3月30日 - 中国股市沪综指周三收跌0.36%。沪深证交所融资融券余额当日增 加0.1亿元人民币；两市两融余额为9,315.1亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 3/29 5,452.9 3,862.2 9,315.1 0.1 3,241.31 3/28 5,446.4 3,868.6 9,315.0 9.3 3,252.95 3/27 5,439.7 3,866.0 9,305.7