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亚洲 | 2013年 10月 10日 星期四 16:28 BJT

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--10月10日

路透香港10月10日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.1186人民币C
NY=CFXS)

  公司名     A股代码       B股代码    A股股价  B股股       A/B股比价
                                       (元)    价(美   
                                                元)    
  仪电电                                 4.69    0.43               1.78
 子                                                    
  市北高                                 8.37   0.552               2.48
 新                                                    
  大众交                                 7.09   0.682               1.70
 通                                                    
  永生投                                15.88   1.175               2.21
 资                                                    
  老凤祥                                27.88   2.528               1.80
                                                       
  S中纺机                               16.91    0.63               4.39
  鼎立股                                12.16   0.662               3.00
 份                                                    
  氯碱化                                 7.34   0.463               2.59
 工                                                    
  双钱股                                 9.91     0.7               2.31
 份                                                    
  海立股                                 6.84   0.558               2.00
 份                                                    
  浦东金                                 13.5    1.09               2.02
 桥                                                    
  外高桥                                51.91   2.799               3.03
                                                       
  ST联华                                18.88   1.253               2.46
                                                       
  锦江投                                11.35   0.861               2.15
 资                                                    
  中路股                                13.88     0.8               2.84
 份                                                    
  金山开                                13.82   0.574               3.94
 发                                                    
  海欣股                                 8.01   0.541               2.42
 份                                                    
  耀皮玻                                 6.11   0.507               1.97
 璃                                                    
  大江股                                  5.6   0.351               2.61
 份                                                    
  上柴股                                13.08   0.765               2.79
 份                                                    
  丹化科                                 8.16   0.629               2.12
 技                                                    
  上海三                                 9.92   0.864               1.88
 毛                                                    
  友谊股                                11.35   1.334               1.39
 份                                                    
  上工申                                 7.03   0.491               2.34
 贝                                                    
  上海机                                16.35   1.437               1.86
 电                                                    
  宝信软                                28.35   1.768               2.62
 件                                                    
  上海物                                14.19   0.709               3.27
 贸                                                    
  自仪股                                 7.01   0.576               1.99
 份                                                    
  上海普                                10.35   0.615               2.75
 天                                                    
  陆家嘴                                23.08   1.666               2.26
                                                       
  华新水                                 12.2   1.396               1.43
 泥                                                    
  锦江股                                15.58   1.487               1.71
 份                                                    
  鄂尔多                                  6.8   0.867               1.28
 斯                                                    
  华电能                                 2.54   0.302               1.37
 源                                                    
  SST天海                                5.94   0.338               2.87
                                                       
  大名城                                  5.6   0.422               2.17
                                                       
  东方通                                 6.39   0.499               2.09
 信                                                    
  黄山旅                                10.71   1.225               1.43
 游                                                    
  开开实                                10.52   0.712               2.41
 业                                                    
  海南航                                 2.03   0.409               0.81
 空                                                    
  ST轻骑                                 3.69   0.307               1.96
                                                       
  振华重                                 3.56   0.425               1.37
 工                                                    
  锦州港                                  4.1   0.404               1.66
                                                       
  九龙山                                 3.41   0.332               1.68
                                                       
  凌云股                                 6.73   0.567               1.94
 份                                                    
 
  中国股市报导                        中国已公布新股发行上市日程表                
  香港股市报导                        中国待发行新股一览表                          
  美国股市报导                        中国新股申购资金情况一览表                     
  台湾股市报导                        香港股市拟发行新股一览表                      
  中国新闻                            香港已公布新股发行上市日程表                  
  香港新闻                            中国新股新闻                                    
  台湾新闻                            香港新股新闻                                    
  中国股市观察                        中国个股业绩                                    
  香港股市观察                        报摘                                           
  中国融资融券                                                            
 
 (整理 赵红梅；审校 曾祥进)

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