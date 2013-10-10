全球经济：若美国未能上调举债上限，则OECD明年将陷入衰退--OECD秘书长

路透巴黎10月10日 - 经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚周四警告称，若华府未能解决财政僵局，则OECD地区整体将会陷入衰退，且新兴经济体将下滑。

葛利亚在声明中称，“我们仍预计不能上调举债上限的可能性很低，但因政府关门拖累，担忧情绪在升温。”

“若未能上调举债上限...我们的测算显示OECD地区整体将在明年陷入衰退，且新兴经济体将经历急剧放缓。”(完)