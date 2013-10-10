《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--10月10日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月30日
--辉山乳业上周五股价怒泻九成，根据中央结算系统最新显示当日有19间券商合共减少持仓5.9亿股股份，其中减仓最多的是国元证券，达2.16亿股。
路透香港10月10日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:17时,1港元=0.78884人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股 B股股价( A/B股比价 价(元) 港元) 万科 9.41 14.60 0.82 深物业 8.92 7.29 1.55 南玻 9.16 6.36 1.83 深康佳 3.50 2.64 1.68 ST中华 4.19 1.56 3.40 ST中冠 10.27 4.90 2.66 深深宝 8.23 5.85 1.78 深华发 6.98 3.70 2.39 深赤湾 14.92 14.49 1.31 招商地 25.15 24.19 1.32 产 特力 7.04 4.71 1.89 飞亚达 7.65 6.43 1.51 一致药 40.97 34.04 1.53 业 深深房 3.93 2.97 1.68 ST盛润 6.87 5.64 1.54 深南电 4.13 2.72 1.92 深纺织 8.10 5.50 1.87 方大集 5.95 3.05 2.47 团 深国商 26.26 13.95 2.39 深赛格 5.90 3.09 2.42 宝石 17.95 10.50 2.17 小天鹅 8.64 8.60 1.27 粤高速 2.95 2.58 1.45 晨鸣纸 4.74 3.88 1.55 业 ST珠江 3.50 2.62 1.69 丽珠 43.01 35.86 1.52 美菱电 3.76 3.85 1.24 器 大冷股 8.61 6.25 1.75 份 粤电力 4.91 4.31 1.44 佛山照 6.15 5.40 1.44 明 江铃汽 17.07 21.79 0.99 车 沙隆达 11.61 6.43 2.29 苏常柴 6.78 4.66 1.84 威孚高 24.84 22.95 1.37 科 古井贡 18.14 14.51 1.58 酒 ST东海 5.95 4.71 1.60 长安汽 10.72 13.37 1.02 车 京东方 2.13 1.87 1.44 鲁泰 8.37 9.07 1.17 本钢板 2.89 2.51 1.46 材 张裕 31.22 26.66 1.48 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 赵红梅；审校 曾祥进)
--辉山乳业上周五股价怒泻九成，根据中央结算系统最新显示当日有19间券商合共减少持仓5.9亿股股份，其中减仓最多的是国元证券，达2.16亿股。
路透新加坡3月30日 - 油价周四持稳，利比亚原油产出下降以及美国汽油库存减少带来支撑，不过美国原油库存增加仍令油市承压。
路透上海3月30日 - 中国股市沪综指周三收跌0.36%。沪深证交所融资融券余额当日增 加0.1亿元人民币；两市两融余额为9,315.1亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 3/29 5,452.9 3,862.2 9,315.1 0.1 3,241.31 3/28 5,446.4 3,868.6 9,315.0 9.3 3,252.95 3/27 5,439.7 3,866.0 9,305.7