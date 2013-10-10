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亚洲 | 2013年 10月 10日 星期四 16:37 BJT

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--10月10日

路透香港10月10日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:17时,1港元=0.78884人民币
 )    
 
  公司名      A股代码       B股代码     A股股   B股股价(         A/B股比价
                                        价(元)   港元)    
  万科                                    9.41     14.60                     0.82
                                                          
  深物业                                  8.92      7.29                     1.55
                                                          
  南玻                                    9.16      6.36                     1.83
                                                          
  深康佳                                  3.50      2.64                     1.68
                                                          
  ST中华                                  4.19      1.56                     3.40
                                                          
  ST中冠                                 10.27      4.90                     2.66
                                                          
  深深宝                                  8.23      5.85                     1.78
                                                          
  深华发                                  6.98      3.70                     2.39
                                                          
  深赤湾                                 14.92     14.49                     1.31
                                                          
  招商地                                 25.15     24.19                     1.32
 产                                                       
  特力                                    7.04      4.71                     1.89
                                                          
  飞亚达                                  7.65      6.43                     1.51
                                                          
  一致药                                 40.97     34.04                     1.53
 业                                                       
  深深房                                  3.93      2.97                     1.68
                                                          
  ST盛润                                  6.87      5.64                     1.54
                                                          
  深南电                                  4.13      2.72                     1.92
                                                          
  深纺织                                  8.10      5.50                     1.87
                                                          
  方大集                                  5.95      3.05                     2.47
 团                                                       
  深国商                                 26.26     13.95                     2.39
                                                          
  深赛格                                  5.90      3.09                     2.42
                                                          
  宝石                                   17.95     10.50                     2.17
                                                          
  小天鹅                                  8.64      8.60                     1.27
                                                          
  粤高速                                  2.95      2.58                     1.45
                                                          
  晨鸣纸                                  4.74      3.88                     1.55
 业                                                       
  ST珠江                                  3.50      2.62                     1.69
                                                          
  丽珠                                   43.01     35.86                     1.52
                                                          
  美菱电                                  3.76      3.85                     1.24
 器                                                       
  大冷股                                  8.61      6.25                     1.75
 份                                                       
  粤电力                                  4.91      4.31                     1.44
                                                          
  佛山照                                  6.15      5.40                     1.44
 明                                                       
  江铃汽                                 17.07     21.79                     0.99
 车                                                       
  沙隆达                                 11.61      6.43                     2.29
                                                          
  苏常柴                                  6.78      4.66                     1.84
                                                          
  威孚高                                 24.84     22.95                     1.37
 科                                                       
  古井贡                                 18.14     14.51                     1.58
 酒                                                       
  ST东海                                  5.95      4.71                     1.60
                                                          
  长安汽                                 10.72     13.37                     1.02
 车                                                       
  京东方                                  2.13      1.87                     1.44
                                                          
  鲁泰                                    8.37      9.07                     1.17
                                                          
  本钢板                                  2.89      2.51                     1.46
 材                                                       
  张裕                                   31.22     26.66                     1.48
                                                          
 
     附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完)
  中国股市报导                        中国已公布新股发行上市日程表                
  香港股市报导                        中国待发行新股一览表                          
  美国股市报导                        中国新股申购资金情况一览表                     
  台湾股市报导                        香港股市拟发行新股一览表                      
  中国新闻                            香港已公布新股发行上市日程表                  
  香港新闻                            中国新股新闻                                    
  台湾新闻                            香港新股新闻                                    
  中国股市观察                        中国个股业绩                                    
  香港股市观察                        报摘                                           
  中国融资融券                                                            
 
 (整理 赵红梅；审校 曾祥进)

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