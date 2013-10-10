重温稿-《中国新债预测》进出口行三期新债定位料接近二级，供给压力仍抑制需求

国泰君安期货：沪锌短线回调提供做多良机
受楼市调控不断加码影响，沪锌上周冲高回落，本周初下破60日均线。本月，北京、成都、广州、中山等20多个市（县）加大房地产调控力度，限制房价过快上涨，预计后期楼市调控范围将继续扩大。黑色系商品价格领先下跌，带动有色、化工等板块全线下行。我们认为，这是市场看空情绪蔓延的结果，而对锌而言，基本面整体良好。锌矿短缺和下游消费改善将是锌价保持坚挺甚至再度冲高的主要驱动力。
* 招标品种：进出口行一年和七年期固息债/三年增发固息债
* 招标时间：周五(11日)10:00-11:00
* 招标金额：一年和七年期各为至多50亿元/三年增发债至多60亿元
* 预测区间：4.43%-4.50%； 4.65%-4.75%；4.78%-4.90%
* 预测均值：4.48%； 4.71%；4.84%
* 受访人数: 8位(银行、券商）
路透上海10月10日 - 中国进出口银行周五将招标发行两期固息债，期限一年和七年，同时还将增发一期三年固息债。路透调查显示，尽管偏紧的资金面趋稳，但受制于本周新债供给密集，明日新债仍难吸引太多关注，不温不火的需求下定位料接近二级市场。
市场人士并认为，相对而言，近期一级市场上中短债更受欢迎一些，预计这一趋势还会延续，明日一年固息债和三年增发债料需求稍好。
“需求应该一般吧，今天农发（债）的倍数就不高，不过明天的（发行）量少一些，压力可能会小一点。”北京一券商分析师表示。
农业发展银行周四上午招标的两年期固息债，中标利率为4.68%，与此前预测均值一致；同时招标的五年期固息债中标利率则为4.80%，亦接近4.78%的预测均值。两期新债投标倍数分别为1.75倍和1.43倍。
仅利率债方面，本周已招标了国开行五期增发债、农发行两期固息债、江苏地方债，周五还有贴现国债以及进出口行三期固息债将招标发行。
中债登银行间固息政策性银行债（进出口行和农发行）到期收益率曲线 显示，一年期、三年期和七年期品种最新收益率分别报在4.5307%、4.7099%和4.8208%。
二级市场上，剩余期限0.92年的130322 最新成交收益率在4.50%，剩余期限2.96年的130324 最新成交收益率在4.7094%，剩余期限6.85年的130324 最新成交收益率在4.7847%。
明日新债具体条款如下：
第27期 第28期 第29期
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招标金额 至多50亿元 至多50亿元 至多60亿元
期限/计息方式 一年固息 七年固息 三年固息(今年第23期增发)
招标时间 均为10月11日10:00-11:00
招标方式 单一利率中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式) 单一价格中标(荷兰式)
缴款日/起息日 10月15日 10月16日 10月17日/9月13日
发行期 10月11日-10月15日 10月11日-10月16日 10月11日-10月17日
上市日 10月17日 10月22日 10月23日
基本承销额 无 无 无
手续费 发行总额0.05% 发行总额0.10% 发行总额0.05%
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进出口行并指出，本次招标后，将根据市场情况和发行进度，适时对第27期和28期债券进行续发行。(完) (发稿 边竞; 审校 曾祥进)
受楼市调控不断加码影响，沪锌上周冲高回落，本周初下破60日均线。本月，北京、成都、广州、中山等20多个市（县）加大房地产调控力度，限制房价过快上涨，预计后期楼市调控范围将继续扩大。黑色系商品价格领先下跌，带动有色、化工等板块全线下行。我们认为，这是市场看空情绪蔓延的结果，而对锌而言，基本面整体良好。锌矿短缺和下游消费改善将是锌价保持坚挺甚至再度冲高的主要驱动力。
=============================今日重要政经日程==========================
2月中旬以来，有色金属和能源化工板块均出现大幅调整，其中沪铝从14,500元/吨一线回调至13,500元/吨。对于后市，我们判断，随着商业银行季末MPA考核结束，资金紧张预期将有所缓解，疲弱的大宗商品将得到喘息机会。而受供给侧改革、消费旺季以及外盘铝强势支撑，沪铝下行空间有限。