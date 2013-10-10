重温稿-《中国新债预测》进出口行三期新债定位料接近二级，供给压力仍抑制需求

* 招标品种：进出口行一年和七年期固息债/三年增发固息债

* 招标时间：周五(11日)10:00-11:00

* 招标金额：一年和七年期各为至多50亿元/三年增发债至多60亿元

* 预测区间：4.43%-4.50%； 4.65%-4.75%；4.78%-4.90%

* 预测均值：4.48%； 4.71%；4.84%

* 受访人数: 8位(银行、券商）

路透上海10月10日 - 中国进出口银行周五将招标发行两期固息债，期限一年和七年，同时还将增发一期三年固息债。路透调查显示，尽管偏紧的资金面趋稳，但受制于本周新债供给密集，明日新债仍难吸引太多关注，不温不火的需求下定位料接近二级市场。

市场人士并认为，相对而言，近期一级市场上中短债更受欢迎一些，预计这一趋势还会延续，明日一年固息债和三年增发债料需求稍好。

“需求应该一般吧，今天农发（债）的倍数就不高，不过明天的（发行）量少一些，压力可能会小一点。”北京一券商分析师表示。

农业发展银行周四上午招标的两年期固息债，中标利率为4.68%，与此前预测均值一致；同时招标的五年期固息债中标利率则为4.80%，亦接近4.78%的预测均值。两期新债投标倍数分别为1.75倍和1.43倍。

仅利率债方面，本周已招标了国开行五期增发债、农发行两期固息债、江苏地方债，周五还有贴现国债以及进出口行三期固息债将招标发行。

中债登银行间固息政策性银行债（进出口行和农发行）到期收益率曲线 显示，一年期、三年期和七年期品种最新收益率分别报在4.5307%、4.7099%和4.8208%。

二级市场上，剩余期限0.92年的130322 最新成交收益率在4.50%，剩余期限2.96年的130324 最新成交收益率在4.7094%，剩余期限6.85年的130324 最新成交收益率在4.7847%。

明日新债具体条款如下：

第27期 第28期 第29期

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招标金额 至多50亿元 至多50亿元 至多60亿元

期限/计息方式 一年固息 七年固息 三年固息(今年第23期增发)

招标时间 均为10月11日10:00-11:00

招标方式 单一利率中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式) 单一价格中标(荷兰式)

缴款日/起息日 10月15日 10月16日 10月17日/9月13日

发行期 10月11日-10月15日 10月11日-10月16日 10月11日-10月17日

上市日 10月17日 10月22日 10月23日

基本承销额 无 无 无

手续费 发行总额0.05% 发行总额0.10% 发行总额0.05%

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