CNH市场动态：即期及远汇午后上涨，受人民币利率看低及国际化提振

路透香港10月10日 - 香港离岸人民币即期汇价 及远汇周四连袂上涨。交易员指出，境内掉期溢价跌破700点关卡、人民币国际化再传捷报，提振了市场对人民币的买盘意愿，一扫稍早美元转强带来的跌势。

中国央行周四公布新闻稿称，经国务院批准，已经于9日(周三)和欧洲央行(ECB)签署了规模为3,500亿元人民币/450亿欧元的中欧双边本币互换协议，这可为欧元区人民币市场的进一步发展提供流动性支持。

这是G3(美国、欧洲央行、日本)三大央行中首家与中国签订货币互换协议，标志着人民币国际化更进一步的里程碑。市场解读为人民币利好。

一台资银行交易员说，“长假过后境内利率转为下跌，市场预期会维持在较为宽松的局面。还有中欧签定的换汇，人民币国际化持续，使用也会增加，对人民币汇价有正面作用。”

她表示，离岸远汇主轴反应人民币利率看低，再加上消息面推波助澜, 一年期远汇溢价 一举跌破800点子，预料有机会挑战750点子。

本地时间下午5:45时，离岸人民币 报6.1112，仅略低于尾盘所及的盘中高点6.1110，上交易日在6.1125，早盘最低至6.1157。

美元兑人民币远期外汇（DF）午后加速下跌，一年期远期外汇报 报6.1864/99，场内低见6.1775，距离今年5月的离岸低点6.1735不远。

中国境内美元兑人民币掉期升水近期一路走低，周四时一年期升水 CNY1Y=CFXS 日内跌破700点，同时美元拆借利率走高，都反映境内美元流动性正从此前较为宽裕的状态逐步收紧。

中国央行公开市场逆回购持续施援，加之银行间市场自身调节，周四早盘资金面从前两日的紧势中获得改善，但主要回购加权利率 CNREPO=CFXS 未能顺势回落，其中隔夜略涨，而七天窄幅震荡。

国际变数仍错综复杂，美国国会正有望逐步接近解决财政僵局和避免债务违约带动美元全线回升，亦令人民币早盘略为偏软。

9月的会议记录显示，美联储（FED）委员们担心维持购债计划不变的决定可能会影响与投资者的沟通，决策者做出这个决定的过程“相对艰难”，记录还显示决策官员仍然广泛支持今年缩减购债。 （完）

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