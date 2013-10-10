人民币衍生品：1年期美元掉期升水跌破700点，显示境内美元流动性正在趋紧

路透北京10月10日 - 中国境内美元兑人民币掉期升水近期一路走低，周四时一年期升水 日内跌破700点，同时美元拆借利率走高，都反映境内美元流动性正从此前较为宽裕的状态逐步收紧。

交易人士认为，境内美元流动性趋紧的主要因素是美国退出QE（量化宽松）的预期。这一方面确实导致部分美元资金外逃，一方面促使银行更倾向于保留美元资金，而在掉期市场上采取“近买远卖”的策略。

“有一部分客户是购汇拿出去了，当然这没有东南亚、印度那么严重；各大行有美国退出QE的预期，也倾向于拿美元。”华北一股份行交易员说。

同时即期市况也是可能因素之一。两个月以来美元兑人民币即期汇率 在6.12元持续窄幅振荡，交易员认为在外贸回暖、人民币升值预期升温的情况下，汇率持稳背后人为干预的可能性较大，这也会导致结汇的美元资金被抽走。

北京时间16:08时，1年掉期升水成交于695点，接近9月26日所创的逾14个月低位690点，较今年6月20日创下的年内高位1,680点下挫近千点。美元拆借方面，上海国际货币经纪公司 1年期出价2.30%，较同期限LIBOR加点173个基点，显示美元拆借成本正在上升。

广发银行节前发布研究报告称，美元兑人民币掉期价格已经跌进利率平价“底部区”，并称从历史经验上看，在汇率有内在升值压力、但通过调控措施汇率维持稳定期间，掉期价格往往倾向于下。

而展望掉期市场的后期走势，该报告指出，从技术走势分析，境内掉期市场6个月、9个月和1年期均触及了大型下降通道的下轨后出现反弹，而境外CNH掉期市场中1年期则在触及长期上升通道下轨后得到支撑，境内外的这波短期反弹有基本面和技术面的双重支持。