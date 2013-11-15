人民币衍生品：远掉点数温和回升点差缩窄，限制结汇传言逐步消化

路透北京11月15日 - 中国境内美元兑人民币远期和掉期升水本周温和回升，且二者点差明显缩窄。交易人士称，前期外管局可能推出限制远期结汇消息的影响逐步被消化，远期价格的超跌正获逐步修复。

北京时间周五下午16:00，上海国际货币经纪报价页面 显示，一年远期报在520/540，同期限掉期点数报在540/557，点差较月初50点左右水平已明显收窄。

交易人士称，本周初时观察到较多的远期购汇盘，但其后再次偏向结汇，在600点左右中资大行美元卖压较重，使得远掉点数上行受阻。

“远期和掉期点差也在收窄，毕竟（外管局）政策还没有出来。”上海一外资行交易员表示。

多位消息人士本月初曾向路透表示，近几个月来，人民币因结汇量庞大升值压力锐不可挡，外管局可能对银行结售汇综合头寸再次实行“收付实现制”头寸的下限管理。该消息令人民币/美元远期和掉期报价在银行间市场出现分化，再度形成两条不同的价格曲线。

交易人士并称，由于人民币流动性较之前期偏紧，市场仍有通过掉期产品获得近端人民币流动性的需求，这会在掉期远端产生美元买盘。但同时因人民币升值预期影响，远期结汇也在持续，综合来看短期内当前点位振荡的可能性较大。