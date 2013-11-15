人民币衍生品：远掉点数温和回升点差缩窄，限制结汇传言逐步消化

《全球重要经济事件一览表》--4月4日-4月11日
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
路透北京11月15日 - 中国境内美元兑人民币远期和掉期升水本周温和回升，且二者点差明显缩窄。交易人士称，前期外管局可能推出限制远期结汇消息的影响逐步被消化，远期价格的超跌正获逐步修复。
北京时间周五下午16:00，上海国际货币经纪报价页面 显示，一年远期报在520/540，同期限掉期点数报在540/557，点差较月初50点左右水平已明显收窄。
交易人士称，本周初时观察到较多的远期购汇盘，但其后再次偏向结汇，在600点左右中资大行美元卖压较重，使得远掉点数上行受阻。
“远期和掉期点差也在收窄，毕竟（外管局）政策还没有出来。”上海一外资行交易员表示。
多位消息人士本月初曾向路透表示，近几个月来，人民币因结汇量庞大升值压力锐不可挡，外管局可能对银行结售汇综合头寸再次实行“收付实现制”头寸的下限管理。该消息令人民币/美元远期和掉期报价在银行间市场出现分化，再度形成两条不同的价格曲线。
交易人士并称，由于人民币流动性较之前期偏紧，市场仍有通过掉期产品获得近端人民币流动性的需求，这会在掉期远端产生美元买盘。但同时因人民币升值预期影响，远期结汇也在持续，综合来看短期内当前点位振荡的可能性较大。
即期方面本周人民币兑美元在6.09元附近持续窄幅波动，整周变化不多。(完) (发稿 李然/罗晟; 审校 张喜良)
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)
0051GMT * 欧元/日圆在隔夜市场进一步走弱，跌破55周移动均线和周线图一目均衡基准线 * 今日周线图一目均衡基准线持平于118.34，55周移动均线下行位于118.87--两者形成阻力位 * 由于上述水准破位，意味着将测试周线图一目均衡云区底部116.05 * 在此之前还会在一些地方遇到支撑--目前支撑位在200日移动均线水准117.73 * 本月欧元区可能负面消息不断，包括法国选举 * 英国退欧和欧洲央行未来打算都令人担忧，欧元/日圆触及11月以来最低 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)