香港经济：中小企摆脱负面情绪，零售业展望最乐观--官方调查

路透香港10月10日 - 香港生产力促进局周四发表的调查显示，中小型企业综合营商指数于第四季升至50的持平分界线，是指数创立以来的新高，反映中小企在过去一年半以来，首次摆脱负面情绪。

综合营商指数由五个分项组成，包括“招聘意向”、“投资意欲”、“营业状况”、“盈利表现”和“环球经济”。以上五个分项指数于本季均是有纪录以来的高水平。与去年同期比较，中小企对营商环境的看法明显转趋乐观，当中以“营业状况”和“环球经济”的改善最为明显。

行业分类指数方面，除进出口贸易及批发业外，制造业与零售业分类指数均较第三季上升。零售业分类指数更录得新高53.0（上升6.4）。制造业指数回升4.5，至接近50无变化分界线的48.1。进出口贸易及批发业指数则轻微下跌0.1至49.4。

“制造业经济数据表现反弹，同时内地市场渐渐回暖，令制造业中小企对行业前景的信心较上季明显回升。”生产力局总经理（资讯科技及企业管理）老少聪表示。

“另外值得留意的是业界对环球经济的看法相对其他行业悲观，有超过一半制造业受访者并不看好本季的环球经济状况。企业应尽早提升竞争力，面对挑战。”他称。

至于零售业的分类指数于本季大幅上升，反映零售业中小企对年底的传统销售旺季颇乐观。老少聪表示，外围经济在过去一年持续复苏，零售业对旺季的展望明显较上年同期乐观。

另外，调查发现租金上升的压力亦跌至新低，有接近七成受访企业不担心第四季租金会上调。然而，中国实施旅游法及环球经济的不明朗因素对零售业的影响仍有待观察。

渣打香港高级经济师刘健恒表示，最新的中小企指数调查结果符合该行对全球经济增长前景日益乐观的看法，目前看到愈来愈多证据支持欧洲从踏增长之路，美国和日本的增长步伐加快，而中国则稳定地增长。