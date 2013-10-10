更新版 1-中国汇市：人民币即期收高，疑似干预尾盘未如期现身致美元遭抛售

* 人民币即期收高，尾盘扬升 * 中间价温和回软 * 市场人士指疑似干预未出现导致美元下挫 * 中欧央行签署3,500亿人民币/450亿欧元货币互换协议 * 全球市场美元指数升至两周高位 (更新收盘报价并新增评论) 路透北京10月10日 - 人民币兑美元即期 周四收高，尾盘突然扬升。交易人 士称今天尾盘时，疑似央行干预的大行购汇没有如期出现，客盘结汇无人接盘，导致美元价 格迅速挫低。周五早盘若仍无大行购汇，人民币有可能进一步快速走坚。 “没出来干预呗！大家都以为知道它的节奏时，它又不出来了。”上海一股份行交易主 管说，明天若无明显购汇出面接盘，可能会导致美元继续被抛售。 他并认为，对于人民币而言，后期要看新的阻力位在何处出现，从而掌握央行的意图。 在这样的市况下，基本面几乎对市场没有影响。 北京时间周四下午，欧洲央行与中国人民银行宣布签署一双边货币互换协议，从彼此买 进与回购人民币和欧元。该协议有效期为三年，中国央行向欧洲提供人民币的最大规模是3, 500亿人民币，欧洲央行向中国提供欧元的最大规模是450亿欧元。 全球汇市方面，美元周四全线上扬，美元指数升至两周高位，因有迹象显示华盛顿有望 打破财政僵局，避免债务违约。 多位交易员指出，这两天客盘净结汇有上升势头，但此前有两三家中资大行持续买入美 元，使价格稳定在6.12元附近。虽然多数银行都是净结汇，整体上看市场仍体现供需相对均 衡的状况。 “实际上每天都有几十亿美元的净结汇。如果没有这些大行收美元，那（美元）价格要 下去几百个点。”上海一股份行交易员说。 今天尾盘最后四分钟，即期汇率从6.1180元迅速涨至收盘时的6.1155元，该价位创一个 月以来新高。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1158 6.1211 0.09% 中间价 6.1452 6.1430 -0.04% 成交额 136亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.48% (上限±1 日高 日低 %) 日内波动幅度(pips) 54 6.1155 6.1209 2013年来即期升贬值幅度 1.87% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF 690 XS> 离岸人民币市场,北京时间16:53 今日 上日 1年期NDF 6.1802/42 6.1840 CNH即期 6.1111/17 6.1125 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李然; 审校 黄凯/曾祥进)