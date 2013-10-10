中国债市：利率互换略跌唯成交淡静，央行净投放资金显向好势头

路透上海10月10日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周四小幅震荡，央行公开市场继续净投放驰援流动性，银行间资金显改善迹象，带动IRS略跌，但成交清淡，因机构多预期短线IRS上下波动空间有限，导致交投意愿较低。

“今天资金比昨天好一点，IRS大概下了1bp，成交很淡。”北京一商业银行交易员称。

广发银行交易员吴思捷也表示，公开市场继续净投放，资金面宽松一些，IRS今日整体小幅震荡，Repo 1Y目前在3.98-4.00%区间。

他认为，整体来看，10月份资金面应该会处于平衡偏宽松的状态，但市场机会仍有限，“IRS可能还有机会做点小波段，债券看不到什么明显的机会,...资金如果很松，要看央行的态度，有可能把逆回购量缩到很小，直接就对冲了，个人觉得央行不会让资金面非常宽松的。”

中国人民银行本周公开市场延续净投放，但明显缩量至330亿元人民币，以部分平滑国庆节前投放的大量资金到期，及缓解月初多数金融机构面临的补缴存款准备金压力。

业内人士指出，伴随着美联储缩减购债计划周期的拉长，中国外汇占款等货币外生因素有望好转，辅之以年末财政存款投放，机构对四季度资金面预期偏乐观；而就货币政策而言，中性偏谨慎基调将延续。

而在中国央行公开市场逆回购持续施援下，加之银行间市场自身调节，周四资金面从前两日的紧势中获得改善，但主要回购加权利率 CNREPO=CFXS 未能顺势回落，其中隔夜略涨，而七天窄幅震荡。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.0309/4.1334 3.9659/4.0400 4.0275/4.1125 4.1325/4.2225 4.1438/4.4213

上日 4.0607/4.1747 3.9900/4.0640 4.0680/4.1540 4.1540/4.2420 4.1487/4.4467

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变动 -0.0298/-0.0413 -0.0241/-0.0240 -0.0405/-0.0415 -0.0215/-0.0195 -0.0049/-0.0254

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。