欧洲汇市：英镑兑美元触及三周低位，因市场担忧英国经济复苏放缓

英镑/美元 最新报1.5934，下跌0.15%，此前低见1.5914，为9月18日以来最低；且远低于10月初所及的九个月高点1.6260。

“现在很大一部分走势是因为昨天的工业生产和制造业产出数据所导致。”Caxton FX分析师Sasha Nugent称。

“英国最近有段期间数据一直都相当强，因此英镑升得又快又多。但工业生产数据让市场回到现实，因此英镑遇到困难。”

分析师称，英镑之前急升，使得英国一出现欠佳经济数据，就让英镑易受打压。

但英镑兑欧元持稳，交易商表示，是受传闻有一大型英国企业卖出欧元/英镑的支撑。

欧元/英镑 报0.8473英镑，距离周三所及五周高点0.84875不远。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价