欧洲汇市：英镑兑美元触及三周低位，因市场担忧英国经济复苏放缓

《全球主要国家债券发行预告》--3月30日-4月6日
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 3/30 意大利 标售中长期债券 3/30 日本 标售两年期公债 4/4 英国 标售票息1-1/4%、2027年到期的公 债 4/4 日本 标售10年期公债 4/4 日本 标售三个月期贴现国库券 4/5 德国 标售五年期联邦债券 4/5 日本 标售六个月期贴现国库券 4/6 日本 标售三个月期贴现国库券
英镑/美元 最新报1.5934，下跌0.15%，此前低见1.5914，为9月18日以来最低；且远低于10月初所及的九个月高点1.6260。
“现在很大一部分走势是因为昨天的工业生产和制造业产出数据所导致。”Caxton FX分析师Sasha Nugent称。
“英国最近有段期间数据一直都相当强，因此英镑升得又快又多。但工业生产数据让市场回到现实，因此英镑遇到困难。”
分析师称，英镑之前急升，使得英国一出现欠佳经济数据，就让英镑易受打压。
但英镑兑欧元持稳，交易商表示，是受传闻有一大型英国企业卖出欧元/英镑的支撑。
欧元/英镑 报0.8473英镑，距离周三所及五周高点0.84875不远。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 杜明霞)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 3/30 意大利 标售中长期债券 3/30 日本 标售两年期公债 4/4 英国 标售票息1-1/4%、2027年到期的公 债 4/4 日本 标售10年期公债 4/4 日本 标售三个月期贴现国库券 4/5 德国 标售五年期联邦债券 4/5 日本 标售六个月期贴现国库券 4/6 日本 标售三个月期贴现国库券
路透东京3月30日 - 周四出炉的日本资本流动数据显示，3月25日止 当周外资依然卖超日股。 外资3月25日止当周在日本股市卖超7,543亿日圆，前一周为卖超5,85 3亿日圆。 日本投资者最近一周卖超海外债券1,516亿日圆，前一周为买超1,509 亿日圆。 外资在日本投资(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 3月19日-3月25日 -754.3 -1,923.7 -1,540.7 3月12日-3月18日 -585.3r -596.3r +2,915.8 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 3月19日-3月25日 -294.0 -151.6 -19.0 3月12日-3月18日 -465.1
标售日 发行种类 宣布日 结算日 04/03/2017 13周和26周期国库券 03/30/2017 04/06/2017 04/04/2017 四周期国库券 04/03/2017 04/06/2017 04/10/2017 13周和26周期国库券 04/06/2017 04/13/2017 04/10/2017 三年期公债 04/06/2017 04/17/2017 04/11/2017 10年期公债 04/06/2017 04/17/2017 04/11/2017 四周期国库券 04/10/2017 04/13/2017 04/12/2017 30年期公债