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亚洲 | 2013年 10月 10日 星期四 16:55 BJT

标题新闻：印尼9月消费者信心指数降至近一年半低点107.1，8月为107.8--央行

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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