中国债市：现券收益率变化不大，三年以内票息稍高的高等级债续受青睐

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月30日
--辉山乳业上周五股价怒泻九成，根据中央结算系统最新显示当日有19间券商合共减少持仓5.9亿股股份，其中减仓最多的是国元证券，达2.16亿股。
路透北京10月10日 - 中国银行间债市周四现券收益率变化不大。市场人士称，资金面紧势稍缓，但基本面等亦尚未能给出更多指引，现券暂缺乏趋势致横盘整理。而三年以内票息稍高的高等级债，继续受到部分机构的青睐。
“前两天主要是资金面紧得出乎预期，今天相对还好，（收益率）继续上的空间也不大，就横盘了。”上海一大型银行交易员称。
他进一步指出，个人判断，四季度经济增速较三季度持平或稍低，通胀同比数据可能抬头，总体判断，行情仍需等待。短期来看，机会或来自流动性好转，中短债或有机会；中长期来看，年底配置行情可以期待。
本周中国央行公开市场逆回购持续施援，加之银行间市场自身调节，周四资金面从前两日的紧势中获得改善，但主要回购加权利率 未能顺势回落，其中隔夜略涨，而七天窄幅震荡。
上海证券交易所周四正式启动国债预发行业务，首期七年期国债预发行 收盘收益率报4.000%，基准收益率为3.992%。
剩余期限约6.76年的固息国债130015券最新成交收益率 在4.01%，上日尾盘为4.02%。
中金所五年期国债期货的走势稍偏强，主力12月合约 收报94.350元，涨0.004元，全日总成交1,506手。
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
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今日 3.3382 4.4917
上日 3.2882 4.5345
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率 3.8180/3.7600
国债参考率报价 3.5960/3.5080
金融债参考率报价 4.4588/4.3988 (完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选 (发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进)
--辉山乳业上周五股价怒泻九成，根据中央结算系统最新显示当日有19间券商合共减少持仓5.9亿股股份，其中减仓最多的是国元证券，达2.16亿股。
路透新加坡3月30日 - 油价周四持稳，利比亚原油产出下降以及美国汽油库存减少带来支撑，不过美国原油库存增加仍令油市承压。
路透上海3月30日 - 中国股市沪综指周三收跌0.36%。沪深证交所融资融券余额当日增 加0.1亿元人民币；两市两融余额为9,315.1亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 3/29 5,452.9 3,862.2 9,315.1 0.1 3,241.31 3/28 5,446.4 3,868.6 9,315.0 9.3 3,252.95 3/27 5,439.7 3,866.0 9,305.7