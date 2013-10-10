中国债市：现券收益率变化不大，三年以内票息稍高的高等级债续受青睐

路透北京10月10日 - 中国银行间债市周四现券收益率变化不大。市场人士称，资金面紧势稍缓，但基本面等亦尚未能给出更多指引，现券暂缺乏趋势致横盘整理。而三年以内票息稍高的高等级债，继续受到部分机构的青睐。

“前两天主要是资金面紧得出乎预期，今天相对还好，（收益率）继续上的空间也不大，就横盘了。”上海一大型银行交易员称。

他进一步指出，个人判断，四季度经济增速较三季度持平或稍低，通胀同比数据可能抬头，总体判断，行情仍需等待。短期来看，机会或来自流动性好转，中短债或有机会；中长期来看，年底配置行情可以期待。

本周中国央行公开市场逆回购持续施援，加之银行间市场自身调节，周四资金面从前两日的紧势中获得改善，但主要回购加权利率 未能顺势回落，其中隔夜略涨，而七天窄幅震荡。

上海证券交易所周四正式启动国债预发行业务，首期七年期国债预发行 收盘收益率报4.000%，基准收益率为3.992%。

剩余期限约6.76年的固息国债130015券最新成交收益率 在4.01%，上日尾盘为4.02%。

中金所五年期国债期货的走势稍偏强，主力12月合约 收报94.350元，涨0.004元，全日总成交1,506手。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.3382 4.4917

上日 3.2882 4.5345

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 3.8180/3.7600

国债参考率报价 3.5960/3.5080

金融债参考率报价 4.4588/4.3988 (完)

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