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亚洲 | 2013年 10月 10日 星期四 16:56 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆受较多看涨技术位提振，停止单埋于132.20-30

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* 欧元/日圆升穿周二高点132.03和200小时移动均线切入位132.13

* 停止单埋于132.20-30

* 叶伦被提名为下任美联储主席带来的风险情绪及标普指数上涨，可能起到推动作用

* 投机客在美国政府停摆期间小幅做多日圆

* 21日移动均线切入位132.62是下一道值得关注的看涨技术位。(完)

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