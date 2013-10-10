中国金属：再生有色金属企业进入微利时期，但城镇化将提供发展机遇--协会高层

路透北京10月10日 - 中国有色金属工业协会再生金属分会秘书长王吉位周四表示，中国再生有色金属年产量已突破千万吨，占有色金属总量约1/3，但今年以来受产品价格下跌、废料价格上涨两面夹击，再生有色金属企业进入了微利时期。

他在第十三届再生金属国际论坛暨国际再生金属展览交易会新闻发布会上称，按照发达国家经验，再生金属产量占比将继续增加，且随着中国城镇化发展、卡车轻量化以及高端制造业等领域的发展，再生金属前景可期。

“展望未来，中国再生有色金属产业又面临着十分难得的发展机遇。国家大力发展循环经济，对再生有色金属产业的重视进一步加强，产业政策环境进一步优化。”王吉位称。

在他看来，中共十八大报告对城镇化建设的重视，长远来看为再生有色金属产业提供了持续不断的内需源泉和更加广阔的发展平台，预计到2020年，中国再生有色金属产业的四大品种铝、铜、铅、锌产量将有大幅增长。

不过他也提到，该产业目前面临环保和需求下滑的压力非常明显，虽然总体运行态势保持平稳，但实现稳定增长和稳步发展仍难言乐观，国内下游需求减弱和上游原料进口困难令该行业陷入“内忧外患”。

他并强调，目前再生金属原料来源中2/3是靠进口，国内只能解决1/3，在海关的绿篱行动下，废料进口形势尤为严峻，资源保障难度加大，呼吁国家给予税收政策扶持和资金支持。

“估计到未来3-5年内，随着国内回收体系的完善和发展，国内的原料供应能占到一半。”王吉位称。

再生金属分会会长尚福山亦在发布会上指出，再生金属行业小企业居多，在当前原料限制较大竞争激烈的环境下，惟有把上游环节也就是冶炼环节做好，把原料“吃干榨尽”才能出效益。