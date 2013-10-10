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亚洲 | 2013年 10月 10日 星期四 18:27 BJT

路透基点：七家银行加入桑德国际1.1亿美元融资案--RLPC

路透10月10日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，七家银行已经加入污水处理公司桑德国际的1.1亿美元五年期贷款案银团。

远东国际银行是牵头行兼簿记行，承贷2,000万美元。

七家银行当中包括牵头行--东亚银行、台新国际银行和台湾中小企业银行，各承贷2,000万美元。

彰化商业银行和华南商业银行各承贷1,000万美元，高雄银行和大众银行各承贷500万美元。

一如先前报导，贷款利率为一个月期或三个月期伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码315基点。

受邀参贷银行承诺贷款2,000万美元或以上者，可获150基点的前端费用。承诺贷款1,500-1,900万美元者，前端费用有125基点；承诺1,000-1,400万美元者，前端费用有100基点。

本次贷款附带第三年末赎回权，贷款在一年半的宽限期之后，将分八期每半年等额偿还，贷款平均年限为3.25年。

本案将由子公司桑德国际(香港)担任借款方，资金所得为一般企业用途。

桑德国际在香港及新加坡挂牌上市，该公司公布2012年营收26.5亿元人民币(4.33亿美元)，同比增加15.7%。净利成长3.3%至4.275亿元人民币。(完)

(编译 高琦；审校 王翔琼/隋芬)

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