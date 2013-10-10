路透基点：七家银行加入桑德国际1.1亿美元融资案--RLPC

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月30日
--辉山乳业上周五股价怒泻九成，根据中央结算系统最新显示当日有19间券商合共减少持仓5.9亿股股份，其中减仓最多的是国元证券，达2.16亿股。
路透10月10日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，七家银行已经加入污水处理公司桑德国际的1.1亿美元五年期贷款案银团。
远东国际银行是牵头行兼簿记行，承贷2,000万美元。
七家银行当中包括牵头行--东亚银行、台新国际银行和台湾中小企业银行，各承贷2,000万美元。
彰化商业银行和华南商业银行各承贷1,000万美元，高雄银行和大众银行各承贷500万美元。
一如先前报导，贷款利率为一个月期或三个月期伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码315基点。
受邀参贷银行承诺贷款2,000万美元或以上者，可获150基点的前端费用。承诺贷款1,500-1,900万美元者，前端费用有125基点；承诺1,000-1,400万美元者，前端费用有100基点。
本次贷款附带第三年末赎回权，贷款在一年半的宽限期之后，将分八期每半年等额偿还，贷款平均年限为3.25年。
本案将由子公司桑德国际(香港)担任借款方，资金所得为一般企业用途。
桑德国际在香港及新加坡挂牌上市，该公司公布2012年营收26.5亿元人民币(4.33亿美元)，同比增加15.7%。净利成长3.3%至4.275亿元人民币。(完)
(编译 高琦；审校 王翔琼/隋芬)
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路透新加坡3月30日 - 油价周四持稳，利比亚原油产出下降以及美国汽油库存减少带来支撑，不过美国原油库存增加仍令油市承压。
路透上海3月30日 - 中国股市沪综指周三收跌0.36%。沪深证交所融资融券余额当日增 加0.1亿元人民币；两市两融余额为9,315.1亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 3/29 5,452.9 3,862.2 9,315.1 0.1 3,241.31 3/28 5,446.4 3,868.6 9,315.0 9.3 3,252.95 3/27 5,439.7 3,866.0 9,305.7