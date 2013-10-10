更新版 1-中国货币市场：资金面紧势获改善，惟隔夜和七天回购利率暂现僵持

(更新收盘报价及成交量等)

路透北京10月10日 - 本周中国央行公开市场逆回购持续施援，加之银行间市场自身调节，周四资金面从前两日的紧势中获得改善，但主要回购加权利率 未能顺势回落，其中隔夜略涨，而七天小跌。

不过交易员预期，随着机构融出意愿的提升，目前僵持的隔夜和七天资金价格，在月中前存在下行可能。而跨过月中后，机构将忌惮财政存款上缴对流动性的冲击。

“和(国庆)节后刚回来的两天比较，今天出七天(资金)的多起来了，不过感觉还是有些供不应求，需求还是要旺一些。”华东一券商交易员称，“(今天)有些大行除了出隔夜外，还在出七天，所以整体看如果大行出钱的话，市况会好很多。”

上海一券商交易员表示，早盘隔夜供求接近平衡，不过七天资金稍显紧俏，偏长期限的融出机构相对会多些。

中国人民银行本周公开市场延续净投放，但明显缩量至330亿元人民币，以部分平滑国庆节前投放的大量资金到期，及缓解月初多数金融机构面临的补缴存款准备金压力。业内人士指出，伴随着美联储缩减购债计划周期的拉长，中国外汇占款等货币外生因素有望好转，辅之以年末财政存款投放，机构对四季度资金面预期偏乐观。

今日资金面压力和缓的春风亦迅速吹到债券市场，中国农业发展银行稍早招标的两期固息债，中标利率均符合预期。偏紧的资金面渐显缓和迹象，有助于稳定新债需求，加之两期债期限均不算太长，因此整体配置需求尚可。

上述华东某券商交易员并提到，资金面在中旬往后很可能遭遇财政存款上缴带来的压力，10月整体来看或也是个稳中偏紧的情况，“不过这个可能还是要看看央行的态度。如果太紧了，(央行)会适时出手干预。”

今日银行间市场质押式回购总成交量为5,764.31亿元，较上日的6,453.58亿元减少逾一成；其中隔夜品种成交4,512.61亿元，上日为4,428.42亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间16:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.3382 3.2882 +5.00 4,512.61

七天 4.4917 4.5345 -4.28 933.80

14天 4.9584 4.8436 +11.48 125.52

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.7300 0.9650 +76.50 1,938.61

七天 3.1500 3.4350 -28.50 204.70

14天 3.8100 3.5200 +29.00 32.87

回购定盘利率

其中:隔夜 3.4200 3.2800 +14.00 --

七天 4.5000 4.5000 +0.00 --

14天 4.9700 5.0000 -3.00 --

Shibor

其中:隔夜 3.3280 3.2320 +9.60 --

七天 4.4800 4.5020 -2.20 --

三个月 4.6681 4.6682 -0.01 --