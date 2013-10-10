美国债市：五年期CDS因债务谈判进展略跌，但一年期CDS仍在两年高位

路透伦敦10月10日 - 美国五年期信用违约互换(CDS)周四下跌四个点，至40个基点，因美国债务谈判有所进展，但一年期CDS持平在68个基点，为2011年7月以来最高，因市场怀疑局势是否能很快取得突破性进展。(完)