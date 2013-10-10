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货币新闻 | 2013年 10月 10日 星期四 17:46 BJT

美国债市：五年期CDS因债务谈判进展略跌，但一年期CDS仍在两年高位

路透伦敦10月10日 - 美国五年期信用违约互换(CDS)周四下跌四个点，至40个基点，因美国债务谈判有所进展，但一年期CDS持平在68个基点，为2011年7月以来最高，因市场怀疑局势是否能很快取得突破性进展。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 洪曦; 审校 隋芬)

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