欧元债市：意大利一年期公债标售收益率降至6月以来最低

路透米兰10月10日 - 意大利周四一年期公债标售收益率创6月来最低，因政府上周赢得信任投票后有关意大利政局不稳的担忧减弱，并且有迹象显示美国预算僵局问题取得进展，协助提振市场信心。

意大利按计划售出85亿欧元公债，投标倍数为1.7倍，一个月前进行的类似标售的投标倍数为1.4倍。平均收益率为0.999%，低于9月中旬时的1.340%。(完) (编译 王翔琼; 审校 李春喜)