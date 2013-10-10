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货币新闻 | 2013年 10月 10日 星期四 17:30 BJT

欧洲汇市：欧元兑英镑升至五周高位0.8489英镑，因英国工业数据疲弱

路透伦敦10月10日 - 欧元对英镑周四触及五周高点，继续扩大涨幅，因前一天发布的英国工业生产数据疲弱，显示该国经济复苏进程可能开始放缓。

欧元兑英镑 盘中升至五周高位0.8489英镑，为9月2日以来最高，若进一步上涨，可能升向55日移动平均线切入点0.8508英镑。

稍早，交易商称由于一家英国大公司沽出欧元买入英镑，导致欧元涨幅受限。(完)

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