香港企业：今年以来境外并购逐渐复苏，应探索海外市场机会--罗兵咸永道

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月30日
--辉山乳业上周五股价怒泻九成，根据中央结算系统最新显示当日有19间券商合共减少持仓5.9亿股股份，其中减仓最多的是国元证券，达2.16亿股。
路透香港10月10日 - 会计师行罗兵咸永道（普华永道、资诚）周四称，今年以来香港企业境外并购活动有逐渐复苏迹象，预期中国大陆将继续为投资的首选目的地，但认为企业亦应积极探索海外市场机会。
罗兵咸永道指出，2012年香港企业境外并购总金额达242亿美元，虽较2011年下跌25%，但今年截至9月底，境外并购金额已达211亿美元，反映企业境外并购活动已有逐渐复苏迹象，而并购目标所在地以中国、美国、澳洲、印尼及澳门为主。
罗兵咸永道企业家客户审计部合伙人锺洁仪称，预期中国将继续成为香港企业投资的首选目的地，尤其正值内地市场继续转型，香港企业能够为内地提供更多创新、知识、技术、人才。但除此之外，企业亦应积极探索投资区内以至海外市场的机会。
罗兵咸永道企业家客户审计部香港及南中国区主管合伙人孙宝源称，中国经济逐步转型，产品与服务的质素不断提高，企业或厂家未必再受惠于低成本环境，因此不少成功的香港企业近年陆续寻找新的市场，并将业务分散至成本较低、或有较多政策优惠的地方，例如东南亚地区。
“但单靠节省成本，并不能把企业提升到更高层次，企业必需在传统的经营架构之中，引入创新元素，提高企业的活力和增长动力。”他说。
据罗兵咸的研究报告显示，全球最具创新力的企业预计，在未来五年收入增长将高于60%，运用精细的方法进行创新，将创造合共逾2,500亿美元的收入。（完） (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
--辉山乳业上周五股价怒泻九成，根据中央结算系统最新显示当日有19间券商合共减少持仓5.9亿股股份，其中减仓最多的是国元证券，达2.16亿股。
路透新加坡3月30日 - 油价周四持稳，利比亚原油产出下降以及美国汽油库存减少带来支撑，不过美国原油库存增加仍令油市承压。
路透上海3月30日 - 中国股市沪综指周三收跌0.36%。沪深证交所融资融券余额当日增 加0.1亿元人民币；两市两融余额为9,315.1亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 3/29 5,452.9 3,862.2 9,315.1 0.1 3,241.31 3/28 5,446.4 3,868.6 9,315.0 9.3 3,252.95 3/27 5,439.7 3,866.0 9,305.7