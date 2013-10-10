香港企业：今年以来境外并购逐渐复苏，应探索海外市场机会--罗兵咸永道

路透香港10月10日 - 会计师行罗兵咸永道（普华永道、资诚）周四称，今年以来香港企业境外并购活动有逐渐复苏迹象，预期中国大陆将继续为投资的首选目的地，但认为企业亦应积极探索海外市场机会。

罗兵咸永道指出，2012年香港企业境外并购总金额达242亿美元，虽较2011年下跌25%，但今年截至9月底，境外并购金额已达211亿美元，反映企业境外并购活动已有逐渐复苏迹象，而并购目标所在地以中国、美国、澳洲、印尼及澳门为主。

罗兵咸永道企业家客户审计部合伙人锺洁仪称，预期中国将继续成为香港企业投资的首选目的地，尤其正值内地市场继续转型，香港企业能够为内地提供更多创新、知识、技术、人才。但除此之外，企业亦应积极探索投资区内以至海外市场的机会。

罗兵咸永道企业家客户审计部香港及南中国区主管合伙人孙宝源称，中国经济逐步转型，产品与服务的质素不断提高，企业或厂家未必再受惠于低成本环境，因此不少成功的香港企业近年陆续寻找新的市场，并将业务分散至成本较低、或有较多政策优惠的地方，例如东南亚地区。

“但单靠节省成本，并不能把企业提升到更高层次，企业必需在传统的经营架构之中，引入创新元素，提高企业的活力和增长动力。”他说。