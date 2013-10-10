中国个股：宝钢股份11月主要钢材售价不变，为连续第二个月持稳

路透上海10月10日 - 中国最大的上市钢企--宝钢股份 周四宣布，其主要碳钢板材11月售价在前月的基础上基本不变。

这是该公司连续第二个月维持主要产品售价不变。

宝钢旗下的东方钢铁在线网站发布调价通知称，11月宝钢热轧和酸洗等主要产品价格维持不变，梅钢公司的普冷品种在直属厂部价格基础上优惠50元/吨。

此前中国钢铁工业协会的统计显示，9月末CSPI中国钢材价格指数较前月下滑1.54，结束了下半年以来的反弹势头。今年1-8月份，中钢协会员钢铁企业累计实现利润80.87亿元，销售利润率仅为0.34%，仍是工业行业中的最低水平。 (完)

欲了解调价详情，可点选东方钢铁在线网站:

(here) (发稿 丁琦；审校 曾祥进)