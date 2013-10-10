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货币新闻 | 2013年 10月 10日 星期四 17:46 BJT

国际油市：布兰特原油期货削减涨幅，因消息称利比亚总理获释

路透伦敦10月10日 - 布兰特原油期货周四削减涨幅，因此前安全部门消息人士称反对派已经释放利比亚总理。

0929 GMT，布兰特原油期货 上涨0.55美元报109.61美元。总理获释的消息传出前，油价一度上涨超过1美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 朱晓军；审校 田建华)

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