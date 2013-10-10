中国商品：大连商品交易所将在10月18日推出国内首个铁矿石期货合约

中国证券：沪深证交所两融余额周三增0.1亿元至9,315.1亿元

路透上海3月30日 - 中国股市沪综指周三收跌0.36%。沪深证交所融资融券余额当日增 加0.1亿元人民币；两市两融余额为9,315.1亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 3/29 5,452.9 3,862.2 9,315.1 0.1 3,241.31 3/28 5,446.4 3,868.6 9,315.0 9.3 3,252.95 3/27 5,439.7 3,866.0 9,305.7