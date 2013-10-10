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货币新闻 | 2013年 10月 10日 星期四 17:54 BJT

中国商品：大连商品交易所将在10月18日推出国内首个铁矿石期货合约

路透上海10月10日 - 知情人士周四表示，中国大连商品交易所将在10月18日推出国内首个铁矿石期货合约。(完)

(编译 田建华; 审校 李春喜)

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