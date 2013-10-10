路透专访：亚洲最大共同基金称未出售美债，因预计美国应不会违约

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月30日
--辉山乳业上周五股价怒泻九成，根据中央结算系统最新显示当日有19间券商合共减少持仓5.9亿股股份，其中减仓最多的是国元证券，达2.16亿股。
Horii表示，国际投信投资顾问公司将密切留意市况，并在如果美国果真债务违约导致美元大跌的情况下采取适当行动。
这支主动型管理债券基金投资于信用等级在A级以上的主权债和机构债，逾11年来一直是日本最大的共同基金。该基金也是全球最大的债券基金之一。
美国政府自10月1日以来部分关闭，因民主党和共和党人士未能就预算和支出措施达成协议。美国也正面临要在10月17日最后期限前上调举债上限，以避出现债务违约。(完) (编译 隋芬/王翔琼；审校 田建华)
--辉山乳业上周五股价怒泻九成，根据中央结算系统最新显示当日有19间券商合共减少持仓5.9亿股股份，其中减仓最多的是国元证券，达2.16亿股。
路透新加坡3月30日 - 油价周四持稳，利比亚原油产出下降以及美国汽油库存减少带来支撑，不过美国原油库存增加仍令油市承压。
路透上海3月30日 - 中国股市沪综指周三收跌0.36%。沪深证交所融资融券余额当日增 加0.1亿元人民币；两市两融余额为9,315.1亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 3/29 5,452.9 3,862.2 9,315.1 0.1 3,241.31 3/28 5,446.4 3,868.6 9,315.0 9.3 3,252.95 3/27 5,439.7 3,866.0 9,305.7