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货币新闻 | 2013年 10月 10日 星期四 18:17 BJT

路透专访：亚洲最大共同基金称未出售美债，因预计美国应不会违约

Horii表示，国际投信投资顾问公司将密切留意市况，并在如果美国果真债务违约导致美元大跌的情况下采取适当行动。

这支主动型管理债券基金投资于信用等级在A级以上的主权债和机构债，逾11年来一直是日本最大的共同基金。该基金也是全球最大的债券基金之一。

美国政府自10月1日以来部分关闭，因民主党和共和党人士未能就预算和支出措施达成协议。美国也正面临要在10月17日最后期限前上调举债上限，以避出现债务违约。(完) (编译 隋芬/王翔琼；审校 田建华)

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