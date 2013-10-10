路透专访：亚洲最大共同基金称未出售美债，因预计美国应不会违约

Horii表示，国际投信投资顾问公司将密切留意市况，并在如果美国果真债务违约导致美元大跌的情况下采取适当行动。

这支主动型管理债券基金投资于信用等级在A级以上的主权债和机构债，逾11年来一直是日本最大的共同基金。该基金也是全球最大的债券基金之一。