中国大豆：国储大豆拍卖成交逾26万吨，成交率52.25%--国家粮油交易中心

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月30日
--辉山乳业上周五股价怒泻九成，根据中央结算系统最新显示当日有19间券商合共减少持仓5.9亿股股份，其中减仓最多的是国元证券，达2.16亿股。
路透上海10月10日 - 中国国家粮油交易中心周四称，当日举行的国家临时存储东北大豆销售交易会共成交263,678吨，成交率52.25%，成交均价4,013元人民币/吨。
刊登在该中心网站的交易结果显示，本次交易会计划销售2010年大豆504,658吨。其中内蒙古计划销售300,094吨，实际成交64,491吨，成交率21.49%，成交均价3,958元/吨。
吉林计划销售大豆39,672吨，实际成交39,106吨，成交率98.57%，成交均价3957元/吨；黑龙江计划销售164,892吨，实际成交160,081吨，成交率97.08%，成交均价4,048元/吨。
以下是每周国储大豆竞价销售的数量和均价，数据来自国家粮油交易中心(www.grainmarket.com.cn)。
日期 成交量 均价
(吨) (人民币/吨） 10月10日 263,678 4,013 9月26日 250,002 4,032 9月12日 346,760 4,082 9月5日 417,448 4,070 8月29日 393,600 4,080 8月22日 187,050 3,955 8月15日 198,976 3,909 8月8日 89,928 3,894
注：竞价销售上周因公众假期而暂停。（完）
欲浏览具体成交结果,请点选链接:(here) (发稿 丁琦；审校 曾祥进)
--辉山乳业上周五股价怒泻九成，根据中央结算系统最新显示当日有19间券商合共减少持仓5.9亿股股份，其中减仓最多的是国元证券，达2.16亿股。
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