版本:
中国
亚洲 | 2013年 10月 10日 星期四 18:07 BJT

中国大豆：国储大豆拍卖成交逾26万吨，成交率52.25%--国家粮油交易中心

路透上海10月10日 - 中国国家粮油交易中心周四称，当日举行的国家临时存储东北大豆销售交易会共成交263,678吨，成交率52.25%，成交均价4,013元人民币/吨。

刊登在该中心网站的交易结果显示，本次交易会计划销售2010年大豆504,658吨。其中内蒙古计划销售300,094吨，实际成交64,491吨，成交率21.49%，成交均价3,958元/吨。

吉林计划销售大豆39,672吨，实际成交39,106吨，成交率98.57%，成交均价3957元/吨；黑龙江计划销售164,892吨，实际成交160,081吨，成交率97.08%，成交均价4,048元/吨。

以下是每周国储大豆竞价销售的数量和均价，数据来自国家粮油交易中心(www.grainmarket.com.cn)。

日期 成交量 均价

(吨) (人民币/吨） 10月10日 263,678 4,013 9月26日 250,002 4,032 9月12日 346,760 4,082 9月5日 417,448 4,070 8月29日 393,600 4,080 8月22日 187,050 3,955 8月15日 198,976 3,909 8月8日 89,928 3,894

注：竞价销售上周因公众假期而暂停。（完）

欲浏览具体成交结果,请点选链接:(here) (发稿 丁琦；审校 曾祥进)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐