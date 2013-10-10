路透基点：星展银行加入越秀10亿美元过桥贷款案，融资用于对收购

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月30日
--辉山乳业上周五股价怒泻九成，根据中央结算系统最新显示当日有19间券商合共减少持仓5.9亿股股份，其中减仓最多的是国元证券，达2.16亿股。
路透香港10月10日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，又有一家银行--星展银行加入越秀集团的10亿美元一年期过桥贷款案，该笔融资将用于越秀收购香港上市企业创兴银行的股权。
此前报导称，野村、台湾银行和兆丰国际商业银行都参与其中。
一名消息人士称，贷款利率为前三个月较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码约300个基点，然后从第七个月起逐渐拉高至加码约450个基点。
消息人士称，广州越秀企业(集团)公司与14家银行在7月签署的2.80亿美元三年期贷款也可能用于收购股权的部分融资。
此外，越秀企业（集团）公司正在自行安排34亿港元（4.36亿美元）三年期俱乐部贷款，以为一笔2010年10月签署的同等金额贷款提供再融资。该笔期末一次性偿还贷款的综合收益为265个基点，利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码235个基点。参与2010年那笔融资的所有银行都被邀请加入此次贷款案。这些银行包括：中国农业银行、中银香港、东亚银行、星展银行、汇丰控股和永隆银行。
创兴银行于9月16日表示，已经取得多个收购要约，其中也包括广州市政府控制的越秀集团。
该银行2013年上半年股东应占溢利为2.76亿港元，同比增加6%，换算为每股获利(EPS)为0.64港元，年率化股东权益报酬率为7.4%。
越秀企业（集团）公司是广州市政府下的一家主要国有企业。越秀集团旗下有三家公司在香港上市--越秀地产、越秀交通基建、越秀房产信托基金。（完）
(编译 高琦 审校 杜明霞)
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路透新加坡3月30日 - 油价周四持稳，利比亚原油产出下降以及美国汽油库存减少带来支撑，不过美国原油库存增加仍令油市承压。
路透上海3月30日 - 中国股市沪综指周三收跌0.36%。沪深证交所融资融券余额当日增 加0.1亿元人民币；两市两融余额为9,315.1亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 3/29 5,452.9 3,862.2 9,315.1 0.1 3,241.31 3/28 5,446.4 3,868.6 9,315.0 9.3 3,252.95 3/27 5,439.7 3,866.0 9,305.7