国际油市：OPEC进一步下调第四季和明年各国对其原油需求的预估--月报

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月30日
--辉山乳业上周五股价怒泻九成，根据中央结算系统最新显示当日有19间券商合共减少持仓5.9亿股股份，其中减仓最多的是国元证券，达2.16亿股。
在其周四公布的月报中，OPEC预计2014年全球对其原油日需求量平均为2,956万桶，较前次预测低5万桶。
今年第四季对其原油日需求料为3,049万桶，较前次预估低23万桶。
据报告中引述的二手消息，9月OPEC原油日产量为3,005万桶，比预估的明年原油日需求量高出49万桶。(完) (编译 王洋; 审校 杜明霞)
--辉山乳业上周五股价怒泻九成，根据中央结算系统最新显示当日有19间券商合共减少持仓5.9亿股股份，其中减仓最多的是国元证券，达2.16亿股。
路透新加坡3月30日 - 油价周四持稳，利比亚原油产出下降以及美国汽油库存减少带来支撑，不过美国原油库存增加仍令油市承压。
路透上海3月30日 - 中国股市沪综指周三收跌0.36%。沪深证交所融资融券余额当日增 加0.1亿元人民币；两市两融余额为9,315.1亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 3/29 5,452.9 3,862.2 9,315.1 0.1 3,241.31 3/28 5,446.4 3,868.6 9,315.0 9.3 3,252.95 3/27 5,439.7 3,866.0 9,305.7