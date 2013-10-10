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货币新闻 | 2013年 10月 10日 星期四 18:51 BJT

国际油市：OPEC进一步下调第四季和明年各国对其原油需求的预估--月报

在其周四公布的月报中，OPEC预计2014年全球对其原油日需求量平均为2,956万桶，较前次预测低5万桶。

今年第四季对其原油日需求料为3,049万桶，较前次预估低23万桶。

据报告中引述的二手消息，9月OPEC原油日产量为3,005万桶，比预估的明年原油日需求量高出49万桶。(完) (编译 王洋; 审校 杜明霞)

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