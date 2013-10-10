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亚洲 | 2013年 10月 10日 星期四 19:19 BJT

东南亚股市：多数走坚，因市场寄望美国预算僵局会有突破

涨跌       当日     今年以来    2012年
                                       最新报价     点数       涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                                       
 汤森路透东南亚指数                       412.51       3.52      +0.86      -2.73     424.10
 新加坡                                  3169.91      15.07      +0.48      +0.09    3167.08
 马来西亚                                1775.92       6.80      +0.38      +5.15    1688.95
 泰国                                    1451.91      17.25      +1.20      +4.31    1391.93
 印尼                                    4486.68      29.24      +0.66      +3.94    4316.69
 菲律宾                                  6435.97      58.22      +0.91     +10.72    5812.73
 越南                                     494.81      -5.86      -1.17     +19.60     413.73
    (完)

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