马来西亚期市：棕榈油触及一个月高位，因库存低于预期

路透吉隆坡10月10日 - 马来西亚棕榈油期货周四升至逾一个月高位，逆转早盘的跌势，录得连续第五个交易日上涨，之前一份行业报告称9月棕榈油库存低于预期。

马来西亚棕榈油局(MPOB)周四公布的数据显示，该国9月棕榈油库存的增幅小于预期，因产量增速弱于预期。

马来西亚一家当地经纪商的交易员说：“从该报告我们判断，价格到2013年第四季将升向2,600马币。”

指标12月棕榈油期货 午后一度升至2,394马币，为9月9日以来的最高，该合约盘终收报2,388马币，涨幅为0.9%。

总成交量为35,454口，通常为35,000口。

路透技术分析师王涛表示，技术面显示棕榈油价格将瞄准2,401马币。(完)

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