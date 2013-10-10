投行观点：摩根大通将Citrix Systems 从确信买入名单中移除，评级为加码

欧元债市：公债收益率下滑，因消息称ECB对调整货币政策信号持谨慎态度
路透伦敦3月29日 - 欧元区公债收益率周三下滑，此前消息人士表示，欧洲央行政策制定者对于在4月对货币政策信号做新的调整持谨慎态度。
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路透伦敦3月29日 - 欧元区公债收益率周三下滑，此前消息人士表示，欧洲央行政策制定者对于在4月对货币政策信号做新的调整持谨慎态度。
今日英镑大幅波动，稍早一度触及八日低点1.2377美元，之后在确认触动里斯本条约第50条，正式开始同欧盟为期两年的退欧磋商后，英镑反弹至1.2478美元。
路透华盛顿3月29日 - 美国财政部称，其两年期浮动利率债券的荷兰 式标售结果如下 贴现率差 高值 0.109% 中值 0.103% 低值 0.090% 价格/得标 价格 100.057148 高值得标比率 84.37% 投标倍数 3.43 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 13,000,077,700 总投标 44,597,087,700 竞争性投标得标 12,994,035,000 非竞争性投标得标 6,042,700 FED附加 1,573,854,100 初级市场交易商投标 35,749,000,000 初级市场交易商得 7,643,035,000 直接投标 200,045,000 直接投标得标 100,045,000 间接