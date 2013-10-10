表格：美国财政部续发30年期公债得标利率为3.758%，投标倍数为2.64

路透华盛顿10月10日 - 美国财政部称，其标售的30年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 3.758 中值 3.740 低值 3.680 价格/得标 价格 97.618838 高值得标比率 78.39% 投标倍数 2.64 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 13,000,040,700 总投标 34,337,325,000 竞争性投标得标 12,987,665,700 非竞争性投标得标 2,375,000 FED附加 0 初级市场交易商投标 20,990,000,000 初级市场交易商得标 4,608,000,000 直接投标 5,478,000,000 直接投标得标 2,941,390,000 间接投标 7,856,950,000 间接投标得标 5,438,275,700 发行细节 发行日 2013/10/15 到期日 2043/08/15 CUSIP码 912810RC4 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)