美国股市: 道琼工业指数收高2.18%，Nasdaq指数大涨2.26%

台湾央行：开放申购14、28、91和182天期定存单，金额不限
路透台北3月30日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期9,416.8亿台币。
路透纽约10月10日 - 美国股市周四上涨，标普500指数创下逾九个月来最大单日涨幅，因迹象显示至少暂时上调美国举债上限的磋商有所进展。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高323.09点，或2.18%，至15,126.07点；标准普尔500指数 收涨36.16点，或2.18%，至1,692.56点；Nasdaq指数 收高82.97点，或2.26%，至3,760.75点。(完)
路透台北3月30日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期9,416.8亿台币。
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路透布鲁塞尔3月29日 - 欧洲议会周三称，英国脱欧可以挽回，但若英国脱欧应先结清账单，而且要想与欧盟讨论新的贸易协议，要先保障公民权益。