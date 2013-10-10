美国股市: 道琼工业指数收高2.18%，Nasdaq指数大涨2.26%

路透纽约10月10日 - 美国股市周四上涨，标普500指数创下逾九个月来最大单日涨幅，因迹象显示至少暂时上调美国举债上限的磋商有所进展。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高323.09点，或2.18%，至15,126.07点；标准普尔500指数 收涨36.16点，或2.18%，至1,692.56点；Nasdaq指数 收高82.97点，或2.26%，至3,760.75点。(完)