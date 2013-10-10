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亚洲 | 2013年 10月 11日 星期五 06:16 BJT

****澳新经济指标预测--10月11日-10月18日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 

    
    10月7日当周        
  
    10月9-14日 
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段       预估值          前值
    2100 新西兰REINZ房价指数(较前月)                       9月            --          +2.1% 
         REINZ房价指数(较上年同期)                                        --          +9.5%
        
    10月11日(五)
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段       预估值          前值
    0200 新西兰公债外资持有比例                            9月             --         65.8%

    10月14日当周
    
    10月14日(一)
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段       预估值          前值
    0030 澳洲房屋融资(较前月)                              8月             --         +2.4%
              投资性房屋融资                                               --         +2.9%
    
    10月15日(二)
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段       预估值          前值
    2145 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季)                第三季        +0.8%         +0.2%
                              (较上年同期)                              +1.3%         +0.7%
    
    10月16日(三)
    暂无重要经济数据公布。
    
    10月17日(四)
    暂无重要经济数据公布。
    
    10月18日(五)
    暂无重要经济数据公布。(完)

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