全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因海岬型船运费下滑

路透10月10日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四下跌，因海岬型船舶运费下滑。

乾散货运价指数下降114点，或5.36%至2,011点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 降338点，或8.54%，至3,621点。海岬型船舶日均获利大降4,260美元或11.32%至33,368美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

“澳洲铁矿石矿商10月装运预定大部分已经完成，所以在下周中期之前这几天可能相对安静，”GHS Securities分析师Omar Nokta周四在一份报告中指出。