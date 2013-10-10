欧洲经济指标预测--10月11日-10月18日****

国泰君安期货：沪锌短线回调提供做多良机
受楼市调控不断加码影响，沪锌上周冲高回落，本周初下破60日均线。本月，北京、成都、广州、中山等20多个市（县）加大房地产调控力度，限制房价过快上涨，预计后期楼市调控范围将继续扩大。黑色系商品价格领先下跌，带动有色、化工等板块全线下行。我们认为，这是市场看空情绪蔓延的结果，而对锌而言，基本面整体良好。锌矿短缺和下游消费改善将是锌价保持坚挺甚至再度冲高的主要驱动力。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 10月7日当周 10月11日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月终值 持平 持平 (较上年同期) +1.4% +1.4% 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 9月终值 持平 持平 (较上年同期) +1.6% +1.6% 0600 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 9月 -- -0.6% (较上年同期) -- -1.7% 0645 法国经常账(亿欧元) 8月 -- 赤字32 0800 意大利CPI(较前月) 9月终值 -0.3% -0.3% (较上年同期) +0.9% +0.9% HICP(较前月) 9月终值 +1.8% +1.8% (较上年同期) +0.9% +0.9% 10月14日当周 10月14-15日 0600 德国进口物价(较前月) 8月 持平 +0.3% (较上年同期) -3.8% -2.6% 10月14日(一) 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 9月 -0.1% +0.2% (较上年同期) -0.3% +0.2% 0900 欧元区工业生产(较前月) 8月 +0.6% -1.5% (较上年同期) -2.4% -2.1% 10月15日(二) 0645 法国HICP(较前月) 9月终值 -0.3% +0.5% (较上年同期) +0.9% +1.0% 0830 英国CPI(较前月) 9月 -- +0.4% (较上年同期) -- +2.7% 英国零售物价指数(RPI)(较前月) 9月 -- +0.5% (较上年同期) -- +3.3% 扣除抵押贷款RPI(较前月) -- +0.5% (较上年同期) -- +3.3% 0830 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 9月 -- -0.2% (较上年同期) -- +2.8% PPI产出物价(较前月) 9月 -- +0.1% (较上年同期) -- +1.6% 核心PPI产出物价(较前月) 9月 -- 持平 (较上年同期) -- +1.0% 0900 德国ZEW经济景气判断指数 10月 51.0 49.6 现况指数 31.3 30.6 10月16日(三) 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 8月 -- 顺差31.52 对全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差59.48 0830 英国请领失业金人数(万人) 9月 -- 减少3.26 按国际劳工组织(ILO)标准计算失业率 6-8月 -- 7.7% 0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 8月 顺差65 顺差18.2 0900 欧元区HICP(较前月) 9月终值 +0.1% +0.1% (较上年同期) +1.1% +1.1% 扣除食品与能源HICP(较前月) +0.2% +0.2% (较上年同期) +1.3% +1.3% 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 10月 21.0 16.3 10月17日(四) 0800 欧元区经常账收支(未经季节调整)(亿欧元) 8月 盈余100 盈余266 (经季节调整)(亿欧元) -- 盈余169 直接投资/证券投资净流动(亿欧元) -- 流出434 0830 英国零售销售(较前月) 9月 -- -0.9% (较上年同期) -- +2.1% 扣除燃料的零售销售(较前月) -- -1.0% (较上年同期) -- +2.3% 10月18日(五) 暂无重要经济数据预定公布 (完)
受楼市调控不断加码影响，沪锌上周冲高回落，本周初下破60日均线。本月，北京、成都、广州、中山等20多个市（县）加大房地产调控力度，限制房价过快上涨，预计后期楼市调控范围将继续扩大。黑色系商品价格领先下跌，带动有色、化工等板块全线下行。我们认为，这是市场看空情绪蔓延的结果，而对锌而言，基本面整体良好。锌矿短缺和下游消费改善将是锌价保持坚挺甚至再度冲高的主要驱动力。
2月中旬以来，有色金属和能源化工板块均出现大幅调整，其中沪铝从14,500元/吨一线回调至13,500元/吨。对于后市，我们判断，随着商业银行季末MPA考核结束，资金紧张预期将有所缓解，疲弱的大宗商品将得到喘息机会。而受供给侧改革、消费旺季以及外盘铝强势支撑，沪铝下行空间有限。
目前，黄金已经连续两周上涨，短线已积累一定调整压力，但考虑到欧美政治经济方面的不确定性仍存，避险情绪将继续对黄金产生支撑，后市黄金有望维持震荡偏强格局。