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货币新闻 | 2013年 10月 11日 星期五 07:56 BJT

表格：日本9月国内企业物价指数同比增2.3%，符合预期且增幅持平前月

路透东京10月11日 - 日本央行数据周五显示，9月国内企业物价指数(CGPI)较上年同期增长2.3%。

路透调查预估中值为同比上涨2.3%。8月时亦为上涨2.3%。

整体最终商品物价较上年同期上涨3.0%。

国内最终商品物价则较上年同期上涨0.5%。

下表为初值数据细目，单位为百分比，括号内数据为分析师预估中值，先前数据可能有所修正：

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9月 8月 7月 9月指数

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年变动率 +2.3 (+2.3) +2.3 +2.2 102.7

月变动率 +0.3 (+0.2) +0.2 +0.6

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参看完整表格,请点选以下网址(here)(完) (编译 李爽 审校 侯向明)

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