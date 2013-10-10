《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月10日

国泰君安期货：沪锌短线回调提供做多良机
受楼市调控不断加码影响，沪锌上周冲高回落，本周初下破60日均线。本月，北京、成都、广州、中山等20多个市（县）加大房地产调控力度，限制房价过快上涨，预计后期楼市调控范围将继续扩大。黑色系商品价格领先下跌，带动有色、化工等板块全线下行。我们认为，这是市场看空情绪蔓延的结果，而对锌而言，基本面整体良好。锌矿短缺和下游消费改善将是锌价保持坚挺甚至再度冲高的主要驱动力。
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受楼市调控不断加码影响，沪锌上周冲高回落，本周初下破60日均线。本月，北京、成都、广州、中山等20多个市（县）加大房地产调控力度，限制房价过快上涨，预计后期楼市调控范围将继续扩大。黑色系商品价格领先下跌，带动有色、化工等板块全线下行。我们认为，这是市场看空情绪蔓延的结果，而对锌而言，基本面整体良好。锌矿短缺和下游消费改善将是锌价保持坚挺甚至再度冲高的主要驱动力。
=============================今日重要政经日程==========================
2月中旬以来，有色金属和能源化工板块均出现大幅调整，其中沪铝从14,500元/吨一线回调至13,500元/吨。对于后市，我们判断，随着商业银行季末MPA考核结束，资金紧张预期将有所缓解，疲弱的大宗商品将得到喘息机会。而受供给侧改革、消费旺季以及外盘铝强势支撑，沪铝下行空间有限。