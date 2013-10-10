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亚洲 | 2013年 10月 11日 星期五 06:16 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月10日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新   
 收盘价：                                                
                                                                 
 公司名       股票代码      收盘价     涨跌    涨跌幅%    成交量
                                                             
 中国                                                    
 新浪                         84.99     +0.66     +0.78   3380111
 搜狐                         81.27     +2.58     +3.28   1277355
 网易                         69.44     +0.37     +0.54    687996
 百度                        153.16     +6.62     +4.52   3424354
 亚信科技                     11.59     +0.09     +0.78    398668
                                                                 
 台湾                                                    
 台湾积体电                   17.67     +0.41     +2.38   1986730
 路                                                      
 联电                          2.09     +0.00     +0.00    640805
 日月光                        4.98     +0.10     +2.05    213952
 硅品精密                      6.00     +0.06     +1.01    547634
 和信超媒体                    0.95     -0.01     -0.83     40905
 友达                          3.41     +0.01     +0.29     55469
 中华电信                     31.50     +0.15     +0.48     44684
 台湾国际航                   47.56     +1.50     +3.26   1442458
 电                                                      
                                                                 
 香港                                                    
 中国移动                     54.95     +0.69     +1.27    189633
 中国联通                     16.52     -0.01     -0.06    166556
 中国电信                     52.47     +1.05     +2.04     17168
 中芯国际                      4.04     +0.12     +3.06     89781
 电讯盈科                      4.52     +0.06     +1.35      1123
 (完)

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