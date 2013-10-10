更新版-《全球汇市》美元上涨，因对美国达成上调举债上限协议的希望增强

国泰君安期货：沪锌短线回调提供做多良机
受楼市调控不断加码影响，沪锌上周冲高回落，本周初下破60日均线。本月，北京、成都、广州、中山等20多个市（县）加大房地产调控力度，限制房价过快上涨，预计后期楼市调控范围将继续扩大。黑色系商品价格领先下跌，带动有色、化工等板块全线下行。我们认为，这是市场看空情绪蔓延的结果，而对锌而言，基本面整体良好。锌矿短缺和下游消费改善将是锌价保持坚挺甚至再度冲高的主要驱动力。
今日 上日 当日 今年以来 2012年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3519 1.3523 -0.03 +2.46 1.3194 美元/日圆 98.15 97.33 +0.84 +13.15 86.74 欧元/日圆 132.71 131.61 +0.84 +15.95 114.45 美元/瑞郎 0.9119 0.9100 +0.21 -0.39 0.9155 英镑/美元 1.5964 1.5954 +0.06 -1.77 1.6251 美元/加元 1.0396 1.0391 +0.05 +4.79 0.9921 澳元/美元 0.9451 0.9439 +0.13 -9.06 1.0393 欧元/瑞郎 1.2323 1.2304 +0.15 +2.05 1.2075 欧元/英镑 0.8464 0.8479 -0.18 +4.31 0.8114 新西兰元/美 0.8276 0.8302 -0.31 -0.08 0.8283 元 美元/挪威克 6.0360 5.9921 +0.73 +8.50 5.5630 朗 欧元/挪威克 8.1653 8.1047 +0.75 +11.24 7.3403 朗 美元/瑞典克 6.5037 6.4633 +0.63 +0.08 6.4986 朗 欧元/瑞典克 8.7912 8.7413 +0.57 +2.49 8.5777 朗 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 南非兰特报导 拉美货币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 利棣儿；审校 母红)
受楼市调控不断加码影响，沪锌上周冲高回落，本周初下破60日均线。本月，北京、成都、广州、中山等20多个市（县）加大房地产调控力度，限制房价过快上涨，预计后期楼市调控范围将继续扩大。黑色系商品价格领先下跌，带动有色、化工等板块全线下行。我们认为，这是市场看空情绪蔓延的结果，而对锌而言，基本面整体良好。锌矿短缺和下游消费改善将是锌价保持坚挺甚至再度冲高的主要驱动力。
=============================今日重要政经日程==========================
2月中旬以来，有色金属和能源化工板块均出现大幅调整，其中沪铝从14,500元/吨一线回调至13,500元/吨。对于后市，我们判断，随着商业银行季末MPA考核结束，资金紧张预期将有所缓解，疲弱的大宗商品将得到喘息机会。而受供给侧改革、消费旺季以及外盘铝强势支撑，沪铝下行空间有限。