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货币新闻 | 2013年 10月 11日 星期五 06:37 BJT

美国政经：共和党众议员领袖康托尔称与奥巴马会谈“非常有用”

路透华盛顿10月10日 - 美国众议院共和党领袖康托尔(Eric Cantor)称周四与奥巴马在白宫的会晤“非常有用”，并表示“今晚将继续举行会谈”。

“希望我们会有一个更为明确的前进道路，”他在从白宫返回国会的路上对记者表示。(完)

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