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货币新闻 | 2013年 10月 11日 星期五 06:35 BJT

美国政经：奥巴马拒绝共和党提出的短期提高债务上限的计划--纽约时报

路透华盛顿10月10日 - 纽约时报周四报导称，美国总统奥巴马拒绝了共和党提出的短期提高债务上限的计划，反对的原因是该计划没有包含让联邦政府重新开门的内容。(完)

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