《综述》共和党提出推迟违约新提议，奥巴马既不赞成也不反对

韩国个股：三星推出盖乐世S8，寄望夺回Note7召回后丢失的市场份额
路透首尔/纽约3月29日 - 韩国三星电子周三推出盖乐世(Galaxy)S8旗舰智能手机，努力夺回因电池自燃问题召回Note7手机后，被苹果夺走的市场龙头宝座。
共和党的计划将使违约推迟几周。这样他们将有更多时间来争取削减支出，取消医疗器械税，或者他们提出的要保持国家债务在可控水平所需采取的那些举措。
“展开协商并试着找到解决办法要好于试图争取全面胜利，后一种方法现在并不适当，”亚利桑那州共和党参议员麦凯恩(John McCain)表示。
民主党要求提高债务上限，使政府的举债权限延长一年以上。但他们并未彻底拒绝共和党提出的计划。
众议院可能最早周四就该计划进行投票，但时间仍不确定。众议院领袖取消原定的休会计划，称他们下周仍将在华盛顿以继续解决问题。
民调显示，民众把目前的僵局局面更多地归咎于共和党。据盖洛普咨询公司(Gallup)，共和党目前的支持率在纪录低点28%，比政府关闭前的水平下降10个百分点。民主党支持率略微下滑至43%。
与共和党关系密切的商业团体也施压要求结束这种边缘状态，一些团体还提出计划，在明年对那些拒绝提高举债上限的议员发起挑战。(完) (编译 李爽/郑茵/徐文焰 审校 孙茉莉/徐文焰/张荻/张涛)
路透首尔/纽约3月29日 - 韩国三星电子周三推出盖乐世(Galaxy)S8旗舰智能手机，努力夺回因电池自燃问题召回Note7手机后，被苹果夺走的市场龙头宝座。
(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡3月30日 - 合约 目标位 支撑位/阻力位 (Res代表阻力位，Sup代表支撑位) 布兰特原油 $53.02 sup $51.75/$50.97 棕榈油 2,685/2,665马币(林吉特 res 2,739/2,762马币 ) 西德克萨斯中质油(WT $50.04/$50.97 sup $48.88 I) 现货金 $1,246/$1,236 sup $1,261/$1,278
铁矿石1709合约经过短期下跌后，出现启明星组合，显示短线有望企稳反弹。多空在550元/吨附近连续争夺3个交易日，最终多头收复失地。周三铁矿石1709合约拉出放量阳线，价格站稳550元/吨。550元/吨是去年11月中旬以来重要的支撑阻力互换位置，也是A、C波段调整的等幅点位，多方在该位置做防御反攻，可谓占尽天时地利人和。操作上，以560元/吨做防守适量参与多单，阻力位590元/吨附近。