《综述》共和党提出推迟违约新提议，奥巴马既不赞成也不反对

共和党的计划将使违约推迟几周。这样他们将有更多时间来争取削减支出，取消医疗器械税，或者他们提出的要保持国家债务在可控水平所需采取的那些举措。

“展开协商并试着找到解决办法要好于试图争取全面胜利，后一种方法现在并不适当，”亚利桑那州共和党参议员麦凯恩(John McCain)表示。

民主党要求提高债务上限，使政府的举债权限延长一年以上。但他们并未彻底拒绝共和党提出的计划。

众议院可能最早周四就该计划进行投票，但时间仍不确定。众议院领袖取消原定的休会计划，称他们下周仍将在华盛顿以继续解决问题。

民调显示，民众把目前的僵局局面更多地归咎于共和党。据盖洛普咨询公司(Gallup)，共和党目前的支持率在纪录低点28%，比政府关闭前的水平下降10个百分点。民主党支持率略微下滑至43%。